Geldtasche und PC weg

Gleich mehrere Diebstähle meldete die Polizei am Wochenende. So sind beim Umzug einer Firma von Prichsenstadt nach Wiesentheid vier silberne Desktop-PCs, Marke Forsis. verschwunden. Offensichtlich wurden sie bei dem Umzug entwendet.

Geld verschwunden

In einer Bäckereiverkaufsstelle im Vorraum des Edeka-Marktes in der Bahnhofstraße in Iphofen wurde am Wochenende aus einer Geldtasche ein größerer Geldbetrag entwendet. Einen Teil des Geldes ließ der Täter zurück.

Schließlich wurde aus einem Carport in Marktbreit, Mainleite, am Wochenende ein Damenfahrrad, Marke Gazelle, schwarz, Drei-Gang-Schaltung, entwendet. Das Fahrrad war mit einem Felgenschloss abgesperrt gewesen.