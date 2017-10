Gegen den Trend

Anfang Oktober – und die Lese ist schon fast vollständig eingefahren. Ungewöhnlich schnell können sich die fränkischen Winzer in diesem Jahr an die Arbeit im Keller machen. Das Traubengut kann sich größtenteils sehen lassen.

Ein früher Austrieb, kein Stress im Sommer und immer Wasser zur rechten Zeit. Andreas Oehm, Vorstandsvorsitzender der GWF, ist zufrieden. „Nur zum Schluss wurde es ein bisschen kritisch.“

Horst Sauer kann das nur bestätigen. Etwa 40 Ernten hat der Escherndorfer Winzer und Experte für edelsüße Weine schon erlebt. „Das war die schnellste in all den Zeiten“, sagt er. Gerade in den letzten zehn Tagen sei der Reifeprozess sehr rasch vorangegangen. Die Lese 2017 bezeichnet er deshalb auch als absolute Herausforderung. „Man musste seine Weinberge schon sehr gut kennen, um den richtigen Rhythmus hinzubekommen.“ Vor drei Wochen ist er noch davon ausgegangen, dass die Reife im September normal verläuft. „Aber dann sind die Böden nicht mehr trocken geworden, wir hatten ständig eine Feuchte in den Beständen.“ Dennoch: Die Qualität sei richtig gut – vor allem in den Steillagen.

Gewinner des Jahres: Silvaner

Ein wenig nachdenklich stimmen Horst Sauer die letzten Wochen dennoch. „Das ganze Jahr ist man im Weinberg und hat eine Idee, welches Ergebnis man ernten will“, sagt er. „Und dann kommt so eine schnelle Lese und man spürt, dass es ganz anders wird.“ Wobei: Anders bedeutet nicht automatisch schlechter. Die Qualität sei gut. Vor allem der Silvaner sei mit der „schnellen Witterung“ sehr gut zurecht gekommen.

Auch für Artur Baumann, Geschäftsführer des Weinbaurings, hat sich wieder einmal bestätigt, dass der Silvaner mit den Gegebenheiten in Franken am besten zurecht kommt. „Er ist wieder mal der Gewinner des Jahrgangs.“ Was Baumann in den letzten Wochen besonders aufgefallen ist: Die Beeren sind überdurchschnittlich groß. „Etwa ein Achtel größer als sonst.“ Im Schnitt wiegt eine Silvanerbeere 2,25 Gramm – und damit 0,25 Gramm mehr als in normalen Jahren. Eine Folge: Die Beerenhäute sind mürbe geworden. „Auch deshalb mussten wir so früh lesen“, erklärt Baumann.

Anfang September hat die Lese in Franken begonnen – etwa eine Woche früher als 2016. Nach etwa vier Wochen hängen nur noch vereinzelt Trauben in den Zeilen. Bei der GWF sind es noch etwa zwei Prozent der Gesamtfläche, in ganz Franken sind es nach den Schätzungen von Artur Baumann rund zehn Prozent. Bei Horst Sauer sind es noch rund 20 Prozent. Er hofft, dass die Bestände die nächsten regnerischen und stürmischen Tage überstehen.

Auf durchschnittlich 80 bis 85 Hektoliter pro Hektar taxiert Artur Baumann die Erntemenge 2017 – ein ähnliches Ergebnis wie vor einem Jahr. Die Qualität bezeichnet er als zufriedenstellend. „Es wäre allerdings noch mehr drin gewesen“, meint er. „Wenn der September nicht so kühl und verregnet gewesen wäre.“

78 Liter Niederschlag pro Quadratmeter (das langjährige Mittel liegt bei 46) und eine Durchschnittstemperatur von 13,3 Grad (ein Grad unter dem langjährigen Mittel – 2016 lag die Temperatur im September noch 3,5 Grad über dem langjährigen Durchschnitt). Der September hat in diesem Jahr tatsächlich keinen goldenen Herbst eingeläutet.

Die Konsequenz: Die Bestände mussten relativ zügig gelesen werden. „Nicht so schnell wie bei der Turbolese 2014“, sagt Andreas Oehm. Aber doch mit einer gewissen Eile. Die GWF hat ihr Lesegut jedenfalls innerhalb von dreieinhalb Wochen in die Keller gebracht. Oehm geht von einer Weinmenge von 11,3 Millionen Litern aus. „Ein bisschen weniger als 2016.“

Und der viel beschworene Klimawandel? „Die Extreme werden immer größer“, bilanziert Andreas Oehm. Die fränkischen Winzer müssen sich genauso auf längere trockene Perioden wie auf längere feuchte Perioden gefasst machen. „Auf diese Wechselhaftigkeit kann man sich nur schwer einstellen“, bestätigt Artur Baumann. Das Wissen der Winzer wird deshalb immer wichtiger.

Der Fränkische Weinbauverband will die offiziellen Daten des Jahrgangs am kommenden Donnerstag verkünden. Das Deutsche Weininstitut hat die ersten vorläufigen Schätzungen für alle deutschen Anbaugebiete bereits veröffentlicht. Demnach sind die Erntemengen im Vergleich zum Vorjahr in den meisten Regionen gesunken – Ausnahmen sind neben Franken nur die Regionen Sachsen und Saale-Unstrut. In vielen europäischen Anbaugebieten sei es aufgrund der Witterung sogar zu teilweise erheblichen Ertragsverlusten gekommen. Die erwarteten 146 Millionen Hektoliter in den 28 EU-Mitgliedsstaaten wären die bisher kleinste Erntemenge des 21. Jahrhunderts. Der Präsident der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Norbert Schindler, rechnet daher schon einmal mit einem Preisanstieg. Herrmann Schmitt, Geschäftsführer des hiesigen Weinbauverbandes, hält sich diesbezüglich noch bedeckt.