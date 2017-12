Geflügelpest im Landkreis Kitzingen?

+++ UPDATE 16.2.2017, 17.15 Uhr: Der Verdacht hat sich bestätigt. In Untersuchungen des Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) in Greifswald wurde der Virus nachgewiesen. +++





Wie es aussieht, hat die Geflügelpest nun auch den Landkreis Kitzingen erreicht. Laut Kitzinger Veterinäramt besteht in einem Geflügelbestand mit 43 Tieren in Stadtschwarzach der Verdacht auf Ausbruch der Geflügelpest. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen hat bei zwei Hühnern Influenzaviren des Subtyps H 5 nachgewiesen.

Weitere Untersuchungen, ob es sich tatsächlich um die Geflügelpest handelt, laufen derzeit am Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) in Greifswald, so das Amt in einer Pressemitteilung. Wie das Veterinäramt weiter mitteilt, wurden die Tiere noch am Mittwoch gekeult. Derzeit wird ermittelt, auf welchem Weg der Erreger in den Geflügelbestand gelangt ist und welche Kontaktbetriebe es gibt.

Vorgehen, wenn sich der Verdacht bestätigt

Der weitere Gang der Dinge: Bei Bestätigung des Verdachts durch das FLI wird das Landratsamt Kitzingen im Umkreis von mindestens drei Kilometern um das Anwesen des betroffenen Geflügelhalters einen Sperrbezirk einrichten. Um das Gehöft würde zusätzlich im Radius von zehn Kilometern ein Beobachtungsgebiet entstehen.

Wie es in der Meldung weiter heißt, sei zuletzt die Stallpflicht immer öfter von Bürgern infrage gestellt worden. Am 18. November 2016 hat das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz die allgemeine Stallpflicht für Haus- und Nutzgeflügel in Bayern angeordnet. Seither haben die Tiere ein „Ausgehverbot“. Zudem trat ein bayernweites Verbot für entsprechende Ausstellungen, Märkte und Veranstaltungen in Kraft.

Virus durch Wildvögel verbreitet

Der vorliegende Fall zeige, dass das Virus nach wie vor in der Wildvogelpopulation unterwegs sei. Kontakt zwischen Wildgeflügel und Nutzgeflügel müsse deshalb vermieden werden. Wobei darauf geachtet werden müsse, dass der Erreger nicht über Kleidung beim Betreten der Ställe eingetragen wird. Zudem müssen auch Futter und Tränkewasser vor einer Verschmutzung durch Wildvögel geschützt werden.

Die Bürger werden gebeten, verendetes Wassergeflügel sowie größere Wildvögel dem Veterinäramt, der jeweiligen Gemeinde oder der Polizei zu melden. Tote Tiere sollten nicht ohne Schutzhandschuhe berührt werden. Des Weiteren wird empfohlen, Hunde und Katzen nicht frei laufen zu lassen.

Kontakt: Landratsamt Kitzingen, Veterinäramt, Tel. (0 93 21) 9 28 34 03, Mail: vetamt@kitzingen.de

Weitere Infos: www.lgl.bayern.de.