Gefahren durch Pestizide, Gentechnik und Saatgut-Patente

In Kooperation mit der Projektwerkstatt „open house“ aus Mainstockheim bietet die Volkshochschule Kitzingen am Mittwoch, 3. Mai um 19.30 Uhr in der Alten Synagoge einen Vortrag über die geplante Fusion des Bayer-Konzerns mit dem Monsanto-Konzern an. Referent Jan Pehrke ist Vorstandsmitglied der Coordination gegen Bayer-Gefahren. Der Eintritt ist frei.