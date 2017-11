Gedenken an die Konfirmation

(plo) Frauen und Männer der Kirchengemeinde Altenschönbach gedachten in der St. Marienkirche ihrer Konfirmation vor 25, 50, 60 oder 65 Jahren. Der Festgottesdienst, der unter dem Thema „Wer gehört zur Familie Jesu von Nazareth?“ stand, wurde vom Posaunenchor und der Organistin Dorothea Hümmer feierlich gestaltet, heißt es in einem Presseschreiben. Pfarrer Erich Eyßelein ließ die einzelnen Jahrgänge zum Altar kommen, erneuerte den Taufsegen und erinnerte die Jubilare daran, dass „Ihr Schwestern und Brüder Jesu seid, wenn ihr seine Worte hört und beachtet“. Anschließend wurde der bereits gestorbenen Mitkonfirmanden gedacht. Silberne Konfirmation feierten Tina Fink-Hügelschäffer, Anke Zimmermann, Ralf Fleischmann und Manfred Müller. Vor 50 Jahren (Goldene Konfirmation) wurden Reinhold Gehring, Manfred Müller, Hermann Koch, Sieglinde Röder, Karin Oppel, Hannelore Schubert, Helga Greb, Wolfgang Krünes und Irmgard Geuter konfirmiert. Diamantene Konfirmation (60 Jahre) feierten Else Seynstahl, Marga Oberländer, Monika Sinn sowie Irmgard Zipprich. Und bereits vor 65 Jahren (Eiserne Konfirmation) wurde Aline Bauer konfirmiert. Kreuzträger war Nick Müller. Nach einer Andacht am Nachmittag bestand bei einer Feier in der Schlossgaststätte Gelegenheit für die Jubilare, Erinnerungen auszutauschen.