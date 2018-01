Gartenzwerge helfen kräftig mit

Vielseitig sind die Aufgaben für den Großlangheimer Verein für Ortsverschönerung und Gartenpflege. Da sind traditionelle Veranstaltungen, Beratungen und Mithilfe im Gartenbau, Pflege von Obstbäumen und Sträuchern sowie die Betreuung der „Gartenzwerge“ – der Nachwuchstruppe des Vereins.

Was da alles im Laufe eines Jahres auf die Vereinsführung und die Mitglieder zukommt, das wurde bei der Hauptversammlung des Vereins im Jakobushaus deutlich. Mit dem Einsatz der Verantwortlichen und etlicher Vereinsmitglieder waren die Gäste rundum zufrieden. Das zeigte sich auch bei den Vorstandswahlen, bei der die Vereinsspitze einstimmig wiedergewählt wurde.

Dietmar Brendt bleibt Vorsitzender, seine Stellvertreterin Irene Irmler ist Schriftführerin und Dorothea Endres ist weiterhin für die Finanzen zuständig. Dem Beirat gehören wie bisher Karin Hoppert, Christine Rickel, Gabi Högner, Margit Worschech und Franz Pfeiffer an, Adolf Hell und Norbert Rickel sind Revisoren.

Extrem trockenes Jahr

Gespannt wartete man auf den Bericht von Dorothea Endres zu den Niederschlägen im vergangenen Jahr, die in Großlangheim bei 409 Litern pro Quadratmeter lagen, was im Vergleich mit den vergangenen zehn Jahren etwa 200 Liter unter dem Durchschnitt liegt „und dabei hatten wir im November knapp 80 Liter auf dem Quadratmeter.“

Vorsitzender Brendt ging auf den Tag des Baumes, den Verkauf von Pflanzerde und den Besuch der Gartenschau in Alzenau und die „Clematis-Tour“ nach Veitshöchheim und Erlabrunn samt anschließenden Info-Veranstaltungen ein. Die Pflanzaktionen in Großlangheim „mit hervorragendem Pflanzmaterial“ und der Kürbiswettbewerb für die Kinder seien ebenfalls gelungene Veranstaltungen gewesen. Als „Herausforderung“ bezeichnete er den Spüldienst beim Weinfest. Er kündigte eine weitere Clematis-Pflanzaktion für dieses Jahr an und für die Kinder diesmal einen Kartoffelwettbewerb.

Irene Irmler, die mit der Unterstützung durch Linda Sterk und Madlene Irmler 14 Kinder betreut, zeigte die Bandbreite der verschiedenen Aktivitäten mit den „Gartenzwergen“ auf, zu denen neben den Gruppenstunden die Erstellung von Vogelfuttermischungen, das Basteln mit Weiden, das Schmücken der Mariensäule am Marktplatz, eine Radtour nach Albertshofen, die Erkundung des Bachwassers, eine Biberführung, die Tour de Müll, der Besuch des Kräutermuseums in Abtswind und eine Waldführung gehörten. „Für 2016 steht die Gartenarbeit wieder mehr im Vordergrund“, kündigte sie an.

„Ein großes Dankeschön für viel Arbeit“, sprach Bürgermeister Karl Höchner. Er betonte, dass die Dorfgemeinschaft von den Einsätzen der Vereinsmitglieder profitiere – „und besonders wichtig ist die Jugendarbeit, die mit viel Herzblut gemacht wird.“

Karl Wolf, Vorsitzender des Kreisverbandes, sprach von einer Jahreshauptversammlung „wie sie sein soll“ und sagte, es mache Freude, solche Berichte zu hören. Auch er hob die Nachwuchsarbeit hervor, „bei der man auch sieht, wie die Kinder über die Geschehnisse in der Natur staunen und dafür zu begeistern sind.“ Zu Veranstaltungen und Beratungen informierte er, dass die Kreisfachberatung des Landratsamtes die fachlichen Aspekte abdecke, während der Kreisverband für die Organisation von Weiterbildungen zuständig sei.

Der Kreisvorsitzende überreichte die goldene Ehrennadel samt entsprechender Urkunde des Landesverbandes für 40-jährige Mitgliedschaft an Rosamunde Grebner, Erich Schmitt und Hermann Hadwiger. Altbürgermeister Alois Hümmer konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen, er bekommt diese Ehrung nachgereicht.