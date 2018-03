Ganz ohne Erde hoch hinaus

Die Größe. Die war besonders beeindruckend. Um hoch zur Spitze zu blicken, mussten die Kinder ihre Köpfe weit in den Nacken legen. Bis zu 8,50 Meter groß sind die Pflanzen, die in den Gewächshäusern von Hydro-Müller in Wiesentheid stehen. Da kamen die Minigärtner bei ihrem Besuch ganz schön ins Staunen.

Dass eine Gärtnerei ohne normale Erde auskommt, kannten die Kinder, die an der zweijährigen Aktion „Europa Minigärtner“ teilnehmen, schon von ihrem Besuch im Gurkenbetrieb Busigel in Albertshofen. Was Hydrokultur ist, wussten sie allerdings noch nicht. Und so hörten sie gespannt zu, als Firmenchef Marc Müller erklärte, was es damit auf sich hat.

Wachsen im Wasser

Die meisten Menschen verbinden die Hydrokultur mit den kleinen braunen Kügelchen, die sich statt Erde in den Töpfen befinden. „Dabei heißt Hydrokultur nichts anderes als Wasserkultur“, erklärte Müller den 23 Kindern. Die Pflanzen wachsen in einer Nährlösung ohne organisches Substrat. Ein bisschen wie im Dschungel mutete dann der Gang durch das Gewächshaus an: Der Weg ging durch hohe Pflanzen, bis hoch zum Giebel des Gewächshauses reichen sie.

Wer denn wohl solche Pflanzen kauft? Da kamen die Kinder ganz schön ins Grübeln. In ihr eigenes Wohnzimmer passen die riesigen Gewächse nämlich nicht, auch wenn ein paar tatsächlich der Meinung waren, sie hätten genug Platz dafür. Die meisten Kunden von Hydro Müller aber sind Firmen, Banken, Behörden, auch Krankenhäuser oder Schwimmbä-der.

Das Wasser muss frisch bleiben

Die Pflanzen stehen in gefluteten Becken – und natürlich ließen sich die Kinder diese Gelegenheit nicht entgehen, um die Wasserfestigkeit ihrer Schuhe zu testen. Das Wasser verläuft im Kreislauf, wird in einem geschlossenen System aufbereitet. „Es muss frisch bleiben, sonst sterben die Wurzeln der Pflanzen ab“, erfuhren die Kinder von Marc Müller.

Nach dem Rundgang lernten die Minigärtner die Bestandteile der Hydrokultur kennen. Vom Gefäß, das absolut wasserfest sein muss, über den Blähton, der als Ersatz für die Erde dient. Der Name verrät schon viel: Der Ton wird bei rund 1600 Grad in einer sich drehenden Trommel gebrannt und bläht sich dabei auf. Auch ein Langzeitdünger kommt mit ins Gefäß, einmal im halben Jahr wird nachgedüngt.

Auf den Anzeiger achten

Ganz wichtiger Bestandteil im Topf ist der Wasserstandsanzeiger. Daran lässt sich ganz leicht ablesen, ob die Pflanze Wasser braucht. „Gegossen wird nur, wenn der Anzeiger ganz leer ist“, erfuhren die Kinder. Und zum Gießen sollten sie kein Regenwasser benutzen, sondern ausschließlich temperiertes Leitungswasser. Das hat mit dem Langzeitdünger zu tun, der braucht nämlich Kalk, um die Nährstoffe abgeben zu können.

Ihr neues Wissen konnten die Jungen und Mädchen dann gleich in die Praxis umsetzen. In Gruppen eingeteilt, vermehrten sie Hydrokulturpflanzen über Stecklinge von Efeutute und Strahlenaralie. Die Stecklinge müssen sauber geschnitten sein und feucht gehalten werden. Sie werden in Würfel aus Steinwolle gesteckt. Anschließend setzten die Minigärtner die bewurzelten Jungpflanzen in den Kulturtopf und mussten dabei auf die richtige Tiefe achten und die Pflanzen direkt wässern.

Die Pflanzen werden gut verpackt

Verkaufsfertig waren die Pflanzen damit aber noch nicht, einige wichtige Sachen fehlten noch. Der Wasserstandsanzeiger musste am Topf befestigt, der Langzeitdünger in den Übertopf gegeben und die Pflanze samt Pflanztopf in den Übertopf gestellt werden. Dann wurden die Pflanzen in Folie eingepackt, damit sie den niedrigen Temperaturen draußen standhielten. Jedes Kind machte eine Pflanze verkaufsfertig und durfte sie mit nach Hause nehmen – ebenso wie die Gurken, die Familie Busigel als Überraschung in der Pause geliefert hatte. Sie stammen von den Pflanzen, die die Kinder vor einigen Wochen selbst gesetzt hatten.

Angeleitet von Stefanie Posl und Ernestine Zinnheimer bepflanzten die Kinder außerdem größere Gefäße mit Hydrokulturpflanzen und überlegten, wieviel der Kunde wohl dafür bezahlen muss. Gefäße, Pflanzen, Dünger, Substrat und Wasserstandsanzeiger berücksichtigten sie dabei. Nur ihre Arbeitszeit, die hätten sie bei der Kalkulation glatt vergessen. Weil auch diese Minigärtner-Aktion für sie eben wieder mehr Vergnügen als Arbeit war.