Ganz nah dabei: Wenn eine Eiche zum Weinfass wird

Es ist ein Stück regionaler Rohstoffkreislauf und laut Einladung „zum Beobachten, Anfassen und Genießen“: 55 Erwachsene dürfen am Samstag, 16. September, den Weg „Von der Eiche zum Fass“ mitverfolgen – einen ganzen Tag lang. Veranstalter sind die Gemeinde Wiesenbronn, das Weingut Roth und das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen (AELF).

Keine staubtrockene Info

Um es vorweg zu nehmen: Der Infotag rund um Hol und Fässer ist keine staubtrockene Angelegenheit. Im Wald und im Sägewerk ist die Praxis im Blick, es gibt eine Brotzeit für alle und am frühen Abend eine Weinprobe.

Weil der Rohstoffkreislauf zwar regional ist, aber einige Kilometer Strecke braucht, werden die Teilnehmer per Bus kutschiert: Die Abfahrt in Kitzingen – ab Amt für Landwirtschaft (Mainbernheimer Straße 103) – ist um 9 Uhr, um 9.15 Uhr geht's am Wiesenbronner Rathaus weiter in Richtung Wald. Dort ist Praxis angesagt. Eine Eiche wird laut Förster Max Bartholl (AELF) ausgesucht, gefällt und der Stamm auf seine Eignung hin vorgestellt.

Einblicke beim Fässerbau

Nach der Brotzeit im Wald folgen die Teilnehmer per Bus der Eiche zu ihrem Bestimmungsort, der Büttnerei Aßmann in Eußenheim. Dort wird der Stamm vor den Augen der Teilnehmer aufgesägt, Fehler des Holzes und die mögliche Verwendung besprochen. Danach präsentiert der Betrieb seine Fassherstellung.

Die Belohnung für die Teilnehmer gibt's zum Schluss, wenn der Bus wieder Wiesenbronn erreicht hat. Ziel ist dort das Weingut Roth. Das wird besichtigt, besonders der Keller, wo laut Inhaberin Nicole Roth alle Holzfässer aus Wiesenbronner Eiche gefertigt sind. Einiges von dem, was darin gereift ist, kann dann bei einer Weinprobe verkostet werden.

Anmeldung bis zum 25. August beim AELF Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 3009-0. Die Veranstaltung kostet 15 Euro inklusive Busfahrt, Brotzeit, Weinprobe.