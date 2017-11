Gaibachs kleine Haselmäuse

Die ersten Oktobertage standen im Kindergarten in Gaibach ganz unter dem Thema „Die Haselmaus“. In Kooperation mit Artenschutz in Franken, dem Trägerverein Steigerwaldzentrum sowie dem Forstbetrieb Ebrach wurde ein Projekttag zur Haselmaus und Schutz ihres Lebensraums gestaltet, teilt der Kindergarten mit.

Kinder wussten viel

Aufgeregt machten es sich zehn Jungen und Mädchen zwischen vier und fünf Jahren auf kleinen Bänken und Sitzkissen gemütlich, um der ungewöhnlichen Kindergartenstunde zu folgen. Thomas Köhler, Vorsitzender von Artenschutz in Franken, berichtete dabei ausführlich von der Haselmaus. Mit dabei waren Petra Friesl, die Leiterin des Kindergartens und Gerlinde Martin, die zweite Bürgermeisterin der Stadt Volkach. Den Forstbetrieb Ebrach vertrat Elisabeth Holsten, die ein freiwilliges ökologisches Jahr im Steigerwald absolviert.

Petra Friesl erklärte, dass man sich bereits gut auf den Tag mit der Haselmaus vorbereitet habe. Das bestätigte auch die erste Fragerunde, bei der die Kinder viel wussten. Und auch beim Zeichnen von Haselmäusen zeigten die Kinder großes Talent.

Die Welt der Haselmaus erlebt

Mit verschiedenen Medien wurden die Kinder spielerisch an die Welt der Haselmaus herangeführt. Die Kleinen waren sich rasch einig, dass die Großstadt, der Strand oder auch die Wüste wohl kaum ein geeigneter Lebensraum der Haselmaus sein können, sondern der Wald.

Die Umweltbildungseinheit am Kindergarten in Gaibach ist Bestandteil eines breit angelegten Artenschutzprojektes. Dessen hohe Qualität zeigt sich auch durch die Auszeichnung UN Dekade Biologische Vielfalt Preis, die dem Projekt 2015 verliehen wurde, so die Mitteilung. Der Bundespreis wird an Projekte vergeben, die sich in nachahmenswerter Weise für die Erhaltung der biologischen Vielfalt einsetzen.