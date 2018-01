Für Politik ohne Firmenspenden

Das Schwangerschaftsbäuchlein auf manchen Wahlplakaten von Karolin Hildner ist ein Markenzeichen. Eines, das allerdings schon ein wenig überholt ist. Die Direktkandidatin der ÖDP für die Bundestagswahl ist seit drei Wochen Mutter. Die kleine Charlotte passt gut zum politischen Herzenswunsch der 29-Jährigen: Mehr Unterstützung für Familien, beispielsweise über ein Erziehungsgehalt.

Sie ist noch eine Unbekannte in der politischen Landschaft des Landkreises. Und auch in der ÖDP ist sie erst seit einem Jahr. Dort sind allerdings die Eltern schon „seit Jahrzehnten“ engagiert, wie die beim Roten Kreuz beschäftigte Bürokauffrau betont. Allerdings sieht Hildner, die noch vor ihrer Schwangerschaft in die Bundestagskandidatur „reingerutscht“ ist, die ÖDP als ihre Welt: „Sie vertritt Werte, die ich für wichtig halte.“

Die 29-Jährige ist keine, die mit Floskeln arbeitet. Deshalb ist es für sie ein bisschen „schwierig“ zu sagen, was sie sich als mögliche Bundestagsabgeordnete als erstes vornehmen würde: „Es gibt so viele Baustellen.“ Eine ist – kaum verwunderlich – die Familienpolitik. Eltern müssten finanziell deutlich besser gestellt werden, sagt die frischgebackene Mutter.

Ein Grundsatzproblem für die 29-Jährige ist auch das Gesundheitssystem. Die Zwei-Klassen-Medizin, die die Patienten durch die Trennung von privater und gesetzlicher Krankenkasse deutlich unterschiedlich behandle, sei ungerecht.

Beim Pressetermin wird's auch ganz grundsätzlich: „Die Politik müsste ehrlicher werden“, sagt die Bürokauffrau. Die ÖDP sei hier Vorbild. Die könne sich fern aller Lobbyisten-Einflüsse eine eigene Meinung leisten, da die Ökodemokraten keinerlei Firmenspenden annähmen.

Einen ganz engen Bezug zum Landkreis hat die ÖDP-Frau bei einem weiteren Lieblingsthema. Hildner fordert gesunde und vor allem gentechnikfreie Lebensmittel. Dafür sei hier vor Jahren gekämpft und Saatgut-Großkonzerne mit ihren gentechnologisch veränderten Versuchspflanzungen vertreiben worden.

Die Kandidatin sieht ihr Engagement für die ÖDP, das sie – trotz Elternzeit – im Wahlkampf wohl fordern wird, einerseits als Ausdruck ihrer Wertevorstellungen, andererseits ganz bodennah: „Mir sind die Leute einfach sympathisch. Wenn du die Leute nicht magst, gehst du auch nicht in den Verein.“