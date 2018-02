Es war mehr als nur eine Festrede, die die Landtagspräsidentin Barbara Stamm zum 40. Geburtstag des „Förderrings Gesundheit Mainschleife Volkach“ im Schelfenhaus gehalten hat. Vielmehr war es eine Verneigung vor der ehrenamtlichen Arbeit des Förderrings.

„Ich habe mir viele Termine an einem Mittwochabend aussuchen dürfen, und ich habe mich für Sie entschieden, um Danke zu sagen für Ihr ganz großes Engagement“, richtete die Politikerin ihren Dank an die Mitglieder, Förderer und Freunde des Förderrings. „Sie sorgen seit 40 Jahren nachhaltig dafür, dass neben der medizinischen Versorgung auch Menschlichkeit reinkommt.“ Oft fehle es den Ärzten und dem Personal an Zeit, um mit den Menschen zu reden, so Stamm. Gerade dort sei das Ehrenamt besonders wichtig für „mehr Menschlichkeit in der Medizin“.

Landrätin Tamara Bischof hat die Geschichte der Klinik und des Förderrings miterlebt. „Es ging damals ein großer Aufschrei durch Volkach, als es hieß, die Klinik soll geschlossen werden“, erinnerte sich Bischof. Neben der stationären Betreuung war nach der Privatisierung auch die ambulante Betreuung zu erhalten, „und ich bin froh, dass der Förderring schon damals sehr gute Arbeit geleistet hat. Es wäre schön, wenn sich noch mehr finden würden, um noch mehr Menschlichkeit in die Medizin zu bringen.“

Über die Zukunft des Förderrings reden

Es seien „sehr viele, die in der Gesundheit mitwirken“, sagte Bürgermeister Peter Kornell in seinem Grußwort. Er sprach über die notwendige Vernetzung im gesamten Gesundheitswesen, „und auch hier sind wir in Volkach gut aufgestellt, denken Sie nur an die Frauenärztin und die Augenärztin“. Die Klinik bezeichnete Kornell als Arbeitgeber und auch als einen „wichtigen Wirtschaftsfaktor“. Rückblickend auf 40 Jahre Förderring „sollten wir uns kurz hinstellen und reden, wohin der Weg führt“.

Wie es in den Anfängen aussah, berichtete Dr. Gerhard Menger, ärztlicher Direktor der Klinik. Die Klinik selbst wurde umstrukturiert, und es stand eine Generalsanierung an, die gut gemeistert wurde. Die Klinik in Volkach, eine von 112 Helios-Kliniken, „wird von den Patienten regelmäßig als die Beste bewertet, allein in diesem Jahr standen wir in fünf von sechs Monaten auf Platz eins und im gesamten Vorjahr siebenmal ganz oben bei allen Helios-Kliniken“. Dazu gehöre neben der medizinischen auch die menschliche Versorgung durch den Förderring.

In seinem Rückblick erinnerte der Vorsitzende des Förderrings, Dr. Georg Klose, über den Start des Vereins mit dem damaligen Patienten Karl Englert und der späteren Vorsitzenden Helga Gerstner, beide sind mittlerweile verstorben. Waren es anfangs noch materielle Dinge wie CD-Spieler für die Patienten oder durch eine Spende des Gewerbeverbandes angeschaffte Spezialbetten, brachte der Verein durch die „Rosa Engel“ die Menschlichkeit in die Klinik.

Anreiz für Medizinstudenten

Für die Zukunft stellte Klose die Ausweitung der ambulanten Behandlung in den Mittelpunkt. Doch leider würden bald einige niedergelassene Ärzte in den Ruhestand treten. „Deshalb haben wir schon Gespräche über einen Zusammenschluss mehrerer Praxen in einem Ärztehaus geführt“, so Klose. Das wäre auch ein Anreiz für Medizinstudenten, sich im ländlichen Bereich niederlassen zu wollen. Auch das „Projekt ambulante Tagespflege für Senioren in Volkach“ sprach Georg Klose an, „erste Gespräche über eine Finanzierung der angedachten 16 Pflegeplätze laufen bereits“.

Musikalisch ergänzten fünf Schüler der Musikschule Volkach mit ihren Beiträgen den Festakt.