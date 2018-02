Für jeden Schüler ein Buch-Geschenk

(rt) Die Schüler der Klasse 4 d der Kitzinger Grundschule St. Hedwig lösten ihre Geschenke zum Tag des Buches ein, die die Stiftung Lesen in Form von Gutscheinen spendiert hat, wie aus einer Mitteilung der Schule an die Presse hervorgeht. In der Buchhandlung Schöningh in Kitzingen gab es von Charlotte Kuhn, die dort für die Kinder- und Jugendbuchabteilung zuständig ist, für jedes Kind ein Buch. Charlotte Kuhn berichtete, dass der Welttag des Buches seit 1995 begangen wird. Damals habe die Unesco diesen Tag zum Feiertag für das Lesen, für die Bücher und für die Rechte der Autoren erklärt. An diesem Tag werden über 14 Millionen Bücher verschenkt. Aufeinander gestapelt ergäbe das sechzehn Mal den Mount Everest. Das Buch „Das geheimnisvolle Spukhaus“ war der Renner bei den Kitzinger Grundschülern; alle wollten es haben, so die Mitteilung außerdem.