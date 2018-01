Fuchs wird bei der Jagd nur symbolisch erlegt

Selbstverständlich wird bei einer „Fuchsjagd“ hoch zu Ross heutzutage kein Fuchs mehr von einer Meute Hunde durch die Flur gejagt und am Ende erlegt. Sie ist eher als Ausritt einer größeren Gruppe von Reitern nach bestimmten Regeln zu verstehen. Am Sonntagvormittag startete in Mainbernheim im Reiterhof Kronwitter eine solche Fuchsjagd mit 14 Reitern.

Veranstalter war der Haflingerverein Aischgrund mit dem Mainbernheimer Eugen Reifenscheid an der Spitze, der noch bis vor wenigen Wochen Inhaber des Mainbernheimer Reiterhofs war. Schon seit vielen Jahren veranstaltet der Verein im Herbst eine solche „Fuchsjagd“.

Dass sie heuer in Mainbernheim stattfand, hat seinen Grund: Eine Reiterin aus Reifenscheids Hof gewann im vergangenen Jahr die Endjagd und hatte damit die Verpflichtung, die nächste Jagd auszurichten.

13 Reiterinnen und ein Reiter hatten Punkt 10 Uhr Aufstellung genommen, um zur Jagd zu starten. Vorneweg ritt der „Fuchs“ – eine Reiterin mit einem Fuchsschwanz an der rechten Schulter. Sie führte im Gelände zusammen mit dem „Master“ das Feld an. Ihnen folgen zwei „Piköre“, die nicht überholt werden durften. Auch den Abschluss der Gruppe bildeten zwei „Piköre“, hinter die keiner der Reiter zurückfallen sollte.

Eugen Reifenscheid hatte die Strecke ausgesucht. Sie führte vor allem über Graswege und abgeerntete Felder bis ins Breitbachtal, wo in der Vogtsmühle bei Willanzheim Mittagsrast gemacht wurde. Zwischendurch ging es auch mal schneller über die Felder. Es waren auch ein paar Sprünge zu bewältigen. Allerdings waren sie keine Pflicht für die Teilnehmer: Wer die 50 bis 80 Zentimeter hohen Hindernisse nicht überspringen wollte, konnte ausweichen. Nach 22 Kilometern Ritt war Mainbernheim wieder erreicht.

Auf einer Wiese fand dann die Endjagd statt. Die Reiter traten in einer Linie an: Am Ende der Wiese war an einem Stahlseil, gespannt zwischen zwei Traktoren, ein Fuchsschwanz aufgehängt. Barbara Selz aus Reusch ergatterte das Requisit. Deshalb wird die Jagd 2018 in Reusch stattfinden.

Zum dritten Mal nach 2008 und 2009 fand das Reit-Ereignis am Sonntag in Mainbernheim statt. Ein wenig zeigte sich Reifenscheid von der Teilnehmerzahl enttäuscht. Oft seien es 20 bis 30 Reiter und ihre Pferde gewesen, die sich an der Jagd beteiligten – alles Haflinger, dem Verein gemäß. Da allerdings die Anmeldungen dürftig waren, hatte der Vorstand laut Reifenscheid beschlossen, die Jagd 2017 auch für andere Pferderassen zu öffnen – ansonsten wären die 14 Reiter gar nicht zustande gekommen, die Vorarbeiten der Organisation umsonst gewesen.

Den Grund für die geringe Teilnahme sieht Reifenscheid im wechselhaften Wetter in diesem Herbst. Wie in anderen Sportarten auch gebe es etliche Reiter, die eher bei Schönwetter in den Sattel steigen.