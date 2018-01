Froh gestimmt mit neuer Chorleiterin

Er war eigentlich schon fast tot oder, wie es ein Mitglied ausdrückte, „schwer vom Siechtum betroffen“. Jetzt lebt er wieder, der Gesangverein Neuses am Berg, und die Mitglieder demonstrierten in der Generalversammlung mit einer lebhaften Diskussion, dass mit ihrem Gesangverein wieder zu rechnen ist. Am Ende einigten sich die 16 Mitglieder im Gasthof „Zum Goldenen Hirschen“ darauf, den Einsatz ihrer neuen Chorleiterin Ann Derrez entsprechend finanziell zu honorieren; auch in der Sommer- und Weinlesepause, und den Jahresbeitrag von acht auf 20 Euro zu erhöhen.

Bei der Wahl des Vorstandes wurden fast alle Amtsinhaber bestätigt. Lediglich der Posten des zweiten Vorsitzenden bleibt nach dem Rücktritt von Alfred Krauß unbesetzt. Franz Ringelmann bleibt ebenso Vorsitzender wie Heinrich Stier Schriftführer, und als Kassier wurde in Abwesenheit Herbert Müller bestätigt. Auch die Mitglieder des erweiterten Vorstandes hatten sich erneut zur Wahl gestellt, ihre Bestätigung war ebenfalls reine Formsache.

Dass der Verein schon ein wenig angegriffen war, zeigte sich bei der wöchentlichen Singstunde. Die Beteiligung war derart schlecht geworden, dass Heinrich Stier das Amt des Chorleiters nach 40 Jahren an den Nagel gehängt hatte. Bei der Suche nach einer Nachfolge „haben wir zum Glück Ann Derrez gefunden“, so Ringelmann. Sie leitet die Proben seit September und bestand schon zwei Tage später ihre Feuertaufe, beim Geburtstagsständchen für den Ehrenvorsitzenden Günther Weise. Der erste große Auftritt des Vereins war beim Adventssingen mit der Blaskapelle Brück und dem Posaunenchor Neuses am Berg. Das war so gut gelungen, dass die Sänger nun wieder froh gestimmt in die Zukunft blicken.

Das Honorar sei „sauer verdientes Geld, und sie hat es sich wirklich verdient“, stärkte Stier seinem Vorsitzenden den Rücken, als es um die Chorleiterin ging. Vorsitzender Ringelmann hatte zuvor gesagt, dass der Chor im vorigen Jahr kaum eingeladen worden sei und nicht mal beim Pfarrgartenfest habe singen können, mangels Können wegen schlechter Beteiligung. Mit der neuen Chorleiterin soll es nun aufwärts gehen. Sie brauche die wöchentlichen Proben, auch wenn der erste Auftritt erst beim Weinfest (17.

bis 19. Juni) sei, sagte Ann Derrez in der Versammlung. Der Gesangverein beteiligt sich wie die anderen Vereine auch am Weinfest, was auch dieses Jahr wieder der Fall sein wird, berichtete Festleiter Gerhard Senft.

Wenig Diskussionsbedarf sahen die Mitglieder bei der Erhöhung des Jahresbeitrages, der immerhin von acht auf nun 20 Euro, also das zweieinhalbfache, erhöht wurde. Sonst könnte der Verein trotz einiger Zuschüsse, die Stier wegen der qualifizierten Chorleiterin erwartet, jene nicht entlohnen. Und vielleicht, so seine Hoffnung, „bekommen wir einen Zuschuss von der Stadt Dettelbach, um den wir uns jetzt kümmern werden“.