Fröhstockheimer Flur vom Müll befreit

(ela) Mit 25 fleißigen Helfern hat der Ortsverschönerungsverein Fröhstockheim auch dieses Jahr die Flur rund um den Ortsteil vom Müll des vergangenen Jahres befreit. Die vielen jungen und älteren Helfer sammelten auf, was unachtsame Mitmenschen hinterlassen haben, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Der herannahende Frühling leistete mit Sonne und etwas Wärme seinen Beitrag und verwöhnte die Helfer. In gemütlicher Runde wurden die Fleißigen im Fröhstockheimer Vereinsheim mit Kuchen, Würstchen und Getränken versorgt und später ins wohlverdiente Wochenende entlassen, heißt es am Ende des Berichts.