Friedhof in Sommerach soll neu gestaltet werden

„Die Friedhofskultur hat einen hohen Wert in unserer Gesellschaft. Sie ist im Laufe von Jahrhunderten entstanden und daher bewahrenswert“, sagte Bürgermeister Elmar Henke in der Ratssitzung. In deren Mittelpunkt stand die Diskussion über die weitere Entwicklung des Sommeracher Friedhofs.

Henke führte aus, dass der frühere Kirchhof bereits im 17. Jahrhundert zu klein war und die Gemeinde mit der Pfarrei zusammen einen Friedhof außerhalb der Wehrmauer im Jahr 1695 einweihte.

Heute ist der Friedhof knapp 5000 Quadratmeter groß und in vier Abteilungen gegliedert, wovon drei in den vergangenen Jahren neu gestaltet und hergerichtet wurden. Vor dem Hintergrund veränderter Bedürfnisse in Bezug auf Bestattungsformen und Grabpflege hatte die Gemeinde das Kitzinger Landschafsarchitekturbüro arc.grün beauftragt, ein Gestaltungskonzept vorzubereiten.

Unter dem Motto „Attraktivität ist planbar“ stellte Landschaftsarchitekt Ralph Schäffner dem Gemeinderat Varianten vor. Als Ziel nannte Schäffner dem Wunsch der Bürger nach einer naturnahen und pflegearmen pflegefreien Bestattung in der Heimatgemeinde nachzukommen und hierfür einen würdevollen Rahmen zu schaffen.

Die erarbeitete Vorplanung sieht eine Reduzierung der Friedhofsfläche zugunsten weiterer Parkplätze vor. Neben der Neuordnung der Gräber sollen eine Baumbestattungsfläche ausgewiesen sowie weitere Andachtsplätze geschaffen werden. Laut Henke soll 2018/2019 gebaut werden.

Weitere Tagesordnunspunkte:

• Ebenfalls für das kommende Jahr ist die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik in den Ortsstraßen Zum Katzenkopf, Zum Rosenberg und Frankenstraße vorgesehen. In diesem Zusammenhang zeigte Jürgen Schmitt von der Unterfränkischen Überlandzentrale (ÜZ) Lampensysteme und deren Lichteffekte für die 52 auszuwechselnden Straßenleuchten. Die im Altort vorhandenen Natriumdampflampen werden laut Beschluss zunächst nicht auf LED-Technik umgestellt.

• Im Bereich der Trinkwasserversorgung stimmte der Gemeinderat der Anschaffung einer Akku-Schieberdrehmaschine zu. Damit soll die leichtere Handhabung und der Unterhalt des gemeindlichen Wasserversorgungsnetzes ermöglicht werden. Den Zuschlag erhielt die Firma Lösomath aus Vaihingen, die die Maschine zum Angebotspreis von 5760 Euro liefern wird.

• Im Zuge der Behördenbeteiligung hatte der Gemeinderat keine Einwände zur Änderung des Bebauungsplans Im Seelein der Stadt Volkach.

• Außerdem genehmigte der Gemeinderat einen denkmalpflegerischen Antrag für die Anbringung eines Werbeschildes in der Häckergasse sowie die Umnutzung eines Wohnhauses zum einem Frisörgeschäft in der Nordheimer Straße.