Fremendhass nicht aufkommen lassen

Zum Dekanatsgottesdienst zur Caritas-Herbstkampagne 2017 kam Paul Greubel, Geschäftsführer des Caritas-Kreisverbandes Kitzingen, mit mehreren Mitarbeitern nach Volkach, wo zugleich die Herbstkampagne „Zusammen sind wir Heimat“ eröffnet wurde.

In ihren Texten forderten die Caritas-Mitarbeiter das Miteinander der Gemeinschaft der Menschen in besonderer Weise ein, so die Mitteilung. Es gehe darum, den Reichtum und die Ressourcen der Schöpfung allen Menschen zugänglich zu machen. Ein weiteres Anliegen war, dass alle Menschen anderen ohne Ansehen von Religion, Hautfarbe, Alter, Geschlecht und sexueller Orientierung begegnen sowie Vorurteile in der Gesellschaft abbauen und so Heimat für alle Menschen schaffen.

Dank an die Ehrenamtlichen

Pfarrer Johannes Hofmann stellte in seiner Predigt den Begriff Heimat in Frage. Er zeigte auf die „hervorragend gelungene Integration“ der Flüchtlinge und der Heimatvertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Weiteren beschrieb er die immer schwieriger werdende Situation der Hilfe für andere Menschen, die Ausgrenzung von Ausländern und anderen Notleidenden sowie schlimme Hetzparolen mancher Parteien, die offensichtlich von vielen Leuten angenommen würden. Den Gläubigen rief er zu: „Als Christen dürfen wir nicht wegsehen“.

Der Pfarrer wie auch Geschäftsführer Greubel dankten allen, die sich im Dekanat durch ehrenamtliches Engagement und Spendensammlung für andere Menschen einsetzen. Die musikalische Gestaltung durch die Kirchenband von Volkach verstärkte das Glaubenszeugnis im Gottesdienst.

Im Anschluss nutzten viele Kirchenbesucher die Gelegenheit zum Gespräch mit den Caritasmitarbeitern bei einem Schoppen Wein, zu dem der Pfarrgemeinderat Volkach eingeladen hatte.

Einige von ihnen machen auch regelmäßig Beratungsdienste in Sachen Erziehungs- oder Suchtfragen in den Räumen des Vereins für ambulante Krankenpflege in der Gartenstraße 2 in Volkach.