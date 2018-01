Freie-Wähler-Knatsch kommt bald in den Stadtrat

Der Osterfriede hat bei den Freien Wählern in Kitzingen nicht lange gehalten: FW-FBW-Stadträtin Jutta Wallrapp, deren Ratskollegen ihren Ausschluss aus der bislang vierköpfigen Fraktion beschlossen haben, reagierte jetzt als Vorsitzende des Ortsverbands: Der lasse sich seine gute Arbeit „nicht durch unverantwortliche, ungeprüfte, nicht abgestimmte Presseberichte nieder machen“, schreibt sie.

Warnung: „keine vorschnellen Aktionen“

Wallrapp appelliert in ihrer „Info-Post“ an den Zusammenhalt der Mitglieder. Jeder Schaden sei vom Ortsverband fernzuhalten. Und weil derzeit ein „rechtliches Verfahren“ – hier geht es auch um die Prüfung des Rauswurfs und der möglichen Konsequenzen im Gremium – laufe, sei es geboten, „keine weiteren vorschnellen Aktionen“ in Angriff zu nehmen, schreibt Wallrapp.

Wer Adressat der Vorwürfe ist, macht die einstige FW-Fraktionschefin indirekt klar – die drei einstigen Kollegen im Rat: „Fraktion und Ortsverband sind getrennte Arbeitsbereiche und jeweils eigenständig.“

Ausschluss formal rechtens

Getrennte Wege werden Wallrapp und ihre ehemaligen Mitstreiter im Stadtrat vermutlich gehen. Der Ausschluss, den Fraktionschef Uwe Pfeiffle, Dietrich Hermann und Manfred Freitag beschlossen haben, ist nach Meinung von Rechtsrätin Susanne Schmöger wohl formal rechtens, wie sie Anfang April im Stadtrat erklärte.

Ob die Begründung des Rauswurfs hält, werde noch rechtsaufsichtlich geprüft, erklärte jetzt OB Siegfried Müller auf Nachfrage. Das Freie Wähler-Trio hatte geltend gemacht, dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Wallrapp nicht mehr möglich sei.

Gibt es ein Stühlerücken?

Die juristische Hängepartie wird wohl bald enden. Laut Müller kommt das Ergebnis der rechtlichen Prüfung am 4. Mai in den Stadtrat. Falls da der Rauswurf aus der Fraktion bekräftigt würde, gäbe es ein Stühlerücken. Die Besetzung von Ausschüssen und Referentenposten müsste dabei neu beschlossen werden.

Eine offene Flanke für die Fraktion – gleichzeitig Teil des internen Freie-Wähler- Streits – bleibt die Frage, ob FW-Fraktionschef Uwe Pfeiffle als Mainstockheimer weiter sein Amt als Kitzinger Stadtrat behalten darf. Pfeiffle muss nachweisen, dass sein zweiter Wohnsitz in Kitzingen – ausreichend für die Wählbarkeit – tatsächlich genutzt wird und nicht nur eine Briefkastenadresse ist.

Die Frage der Zweitwohnung

Der Fraktionschef wehrt sich gegen den Vorwurf eines Scheinmietvertrags. Die Zweitwohnung werde von ihm bewohnt, sein beruflicher und kommunalpolitischer Mittelpunkt sei Kitzingen. Die Nachfragen der Stadt zu seinem Wohnsitz in Kitzingen würden im Schreiben seines Anwalts beantwortet: „Da warte ich mal ab.“ Auf Zurückhaltung setzt der stellvertretende Vorstand der Klinik Kitzinger Land auch angesichts der Wallrappschen Attacken in ihrem Info-Brief: „Das werde ich nicht kommentieren.“