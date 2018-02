Freie Wähler feierten Sommerfest

Seefest feierte die Freie Wähler-Gemeinschaft (FWG) Sommerach an der Anglerhütte. Der ehemaligen Fischereifachberater Peter Wondrak hatte Forellen gegrillt. Bewirtet wurden die FWGler von Anglervereinsvorsitzenden Günther Pfister und seiner Frau Susanne, bei denen sich die Freie-Wähler-Vorsitzende Maria Sauer mit einem Blumenstrauß bedankte. Mit launigen Worten verriet Peter Wondrak Wissenswertes über den Sportangelverein Weininsel Sommerach, über den Stand der Fischerei im und am Main und über die Sorgen der Sportangler angesichts des Überhandnehmens der gefräßigen Kormorane,so die Mitteilung. Selbst ein kräftiges Gewitter habe die Stimmung nicht getrübt, so dass unter dem Dach der Anglerhütte noch weitergefeiert wurde. Foto: GÜNTHER SCHÄFFER