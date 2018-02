Franken 200 Jahre geteilt: Grenze im Landkreis Kitzingen

(rt) Am neuen Dreifrankenstein nahe des Geiselwinder Ortsteils Sixtenberg und 1979 am Schnittpunkt von Unter-, Ober-und Mittelfranken errichtet, begrüßte die zweite Bürgermeisterin von Geiselwind, Annemarie Mauer, geschichtsinteressierte Wanderfreunde aus Wiesenbronn, Prichsenstadt und Wiesentheid. Eingeladen hatte der Initiativkreis Kultur, Geschichte und Archäologie im Kitzinger Land und das mit geschichtlichem Hintergrund: Anlass war die Inkraftsetzung der Verwaltungsreform im Königreich Bayern vor exakt 200 Jahren am 1. Oktober 1817. Monika Conrad gab einen historischen Überblick zur Dreiteilung Frankens in Bayern. Gewandert wurde anschließend ab Geiselwind zum alten Dreifrankenstein bei Ebersbrunn, wo bis 1972 die Grenze der drei Regierungsbezirke war. Unterwegs erläuterte Elisabeth Beck die Geschichte der Kirche in Füttersee mit ihrem spätgotischen Flügelaltar. Im Bild: die Gruppe am neuen Dreifrankenstein mit Annamarie Mauer (Dritte von rechts).