Fränkisch, lecker und passend zum Bier

Leckere Menüs und passende Biere: Bei einem Koch-Event Ende November im Amt für Landwirtschaft in Kitzingen haben Männer die Gelegenheit, in geselliger Runde den Kochlöffel zu schwingen. Elfriede Bold und Monika Hegwein haben fränkische Menüs zusammengestellt. Elfriede Bold verrät im Gespräch, worauf sich die Teilnehmer freuen können.

Frage: Sie halten gemeinsam mit Monika Hegwein Ende November Koch-Events für Männer ab. Warum trennen Sie da die Geschlechter?

Elfriede Bold: Zum Ersten wollen wir den Männern den Rücken stärken. Männer müssen sich selbst versorgen können, ohne immer auf jemanden anderen angewiesen zu sein. Sie sollten sich nicht nur von Fertigprodukten ernähren. Und sie sollten nicht nur irgendetwas zubereiten können, sondern sich gesund ernähren. Zum Zweiten sollten sie die Grundbegriffe des Kochens lernen und auch, wie man ein Menü zusammenstellt. Dazu haben wir uns ein Thema gesucht. Beim letzten Kurs ging es um ein festliches Essen, zu dem Wein gereicht wurde. Diesmal um ein fränkisches Menü, zu dem ein Bier gut passt.

Typisch fränkisch. Also Schäufele und Bratwurst?

Bold: Zu unserem fränkischen Essen gehört auf jeden Fall eine kalte Vorspeise und eine leckere Suppe. Auch das Hauptgericht ist in Anlehnung an unsere fränkische Heimat ausgewählt. Wobei es nicht um das geht, was man vielleicht früher unter der Bezeichnung „fränkisch“ verstand: viel Schweineschmalz und richtig deftig. Heute wird sehr auf gesunde Ernährung geachtet und deshalb haben wir unsere Rezepte dahingehend „auf den neuesten Stand“ gebracht. Lecker wird es natürlich trotzdem. Und selbstverständlich verwenden wir regionale und saisonale Zutaten.

Was genau gekocht wird, verraten Sie nicht?

Bold: Nein, das soll schon eine Überraschung bleiben. Aber Monika Hegwein und ich haben je ein Menü zusammengestellt und die beiden Menüs ergänzen sich gegenseitig. Die Beilage des ersten Menüs passt also zur Hauptspeise des zweiten. Entsprechend groß wird die Auswahl sein, die am Ende beim gemeinsamen Essen auf den Tellern landen wird.

Was mögen Männer eigentlich am liebsten?

Bold: Auf jeden Fall sollte Fleisch dabei sein. Die meisten Männer mögen es etwas herzhafter. Natürlich gibt es auch Vegetarier und Veganer, aber auf die ist unser Kurs nicht ausgerichtet.

Was ist Ihre Erfahrung? Trauen sich Männer nicht an den Herd?

Bold: Heutzutage kochen Männer viel öfter, als es früher der Fall war. Kochen ist keine reine Frauensache mehr. Das beweisen auch die vielen Kochsendungen und die Nachfrage der Männer nach entsprechenden Kursen und Literatur.

Sie haben selbst Söhne. Kochen die auch?

Bold: Ja, natürlich. Ich habe bei meinen Söhnen Wert darauf gelegt, dass sie sich grundlegende Gerichte selbst zubereiten können.

Sie halten sowohl Kochkurse für Männer als auch für Frauen beziehungsweise gemischte Kurse ab. Kochen Männer anders?

Bold: Was mir aufgefallen ist: Wenn Männer kochen, geht es gemütlicher zu. Wir Frauen sind eher darauf getrimmt, alles zügig und ganz genau durchzuführen. Männer nehmen alles ein bisschen leichter. Auch diejenigen, die noch wenig Erfahrung hatten, sind ganz locker dabei. Zumindest war das in meinen bisherigen Kursen so.

Braucht man als Teilnehmer Vorkenntnisse?

Bold: Nein, es sind keine Vorkenntnisse nötig. Wir haben, wie schon erwähnt, zwei Menüs und teilen die Teilnehmer in Gruppen ein. Jeder kann sich eine Speise aussuchen – die Suppe, die Vorspeise, die Hauptspeise, die Beilage oder das Dessert. Jeder hat seinen eigenen Platz in der Küche, das Handwerkszeug liegt bereit, es gibt genaue Beschreibungen, was zu tun ist. Wir haben ein Rezeptheft vorbereitet. Und dann sind ja Monika Hegwein und ich jederzeit da, um zu helfen oder Fragen zu beantworten.

Eigentlich ist es ja gar kein „Kochkurs“, den sie anbieten, sondern ein „Koch-Event“, wie es in der Ankündigung heißt. Haben Sie dieses Wort aus Marketinggründen gewählt? Weil sich „Event“ spannender anhört?

Bold: Nein, es geht einfach um die Bezeichnung zweier unterschiedlicher Dinge. Unter einem Kurs verstehe ich ein Angebot, das sich über mehrere Abende oder Tage erstreckt oder über einen längeren Zeitpunkt einmal wöchentlich stattfindet. Wir haben Event geschrieben, weil es einmalig ist. Außerdem geht es nicht nur um die Nahrungszubereitung – es gibt auch viele Informationen über Bier und die Männer können verschiedene Biersorten zum Essen probieren. Da kommen interessante Gespräche und Geselligkeit auf. Aus dem letzten Kurs kann ich nur sagen: Das hat allen richtig Spaß gemacht.