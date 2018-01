FOS und BOS: Ein komplett neues Gesicht

Das größte Lob kam von einem Schüler selber: So eine moderne Schule habe er noch nie gesehen, erzählte kürzlich ein junger Mann dem Schulleiter Andreas Breitenbacher. Was insofern einem dicken Kompliment gleichkommt, als die Schüler der Staatlichen Beruflichen Oberschule in Kitzingen – in der die Fachoberschule (FOS) und die Berufsoberschule (BOS) zusammengefügt sind – meisten schon etwas älter sind und eine entsprechend lange Schulkarriere hinter sich haben.

Während im Eingangsbereich die Handwerker noch letzte Hand anlegen, zeigt sich die Schule schon jetzt hell und freundlich. Kein Vergleich zu der bleiernen Schwere, die über der meist dunkel gehaltenen Einrichtung lag. Der erste Stock ist kaum wiederzuerkennen. Bis auf die noch fehlenden neuen Möbel in den Fachräumen – die bis zum Jahresende kommen sollen – ist alles schon so, wie es sein soll.

Kurzum: Die Generalsanierung ist nahezu abgeschlossen, die Schule fit fürs 21. Jahrhundert. In den 16 Klassenräumen hielt neue Technik Einzug: Neben den klassischen Tafeln, die bewusst nicht verbannt wurden, stehen jetzt einige technische Neuerungen wie Smartborads zur Verfügung. Überhaupt: Die Technik hat Einzug gehalten. Die oft diskutierte Digitalisierung der Schulen – hier ist sie angekommen. Wo früher beispielsweise ein schwarzes Brett hing, findet sich jetzt ein Bildschirm. Über den flimmern die aktuellen Schul-Infos, wie etwa Änderungen bei den Stundenplänen. Das aktuelle Wetter gibt's gratis dazu.

Auch das Lehrerzimmer ist kaum wiederzuerkennen – überhaupt kein Vergleich zu früher. Gratis dazu gab's eine perfekte Aussicht: Nach dem Abriss des alten Realschule wirkt alles gleich noch mal luftiger.

Erneuert wurden zudem die komplette Sanitär-, Heizungs-, und Elektroinstallation, ebenso die Fußböden, Wandoberflächen und Decken. Zwei EDV-Räume wurden in die Werkstatt im Erdgeschoss eingebaut. Die Verwaltungsräume bekamen ebenfalls ein neues Gesicht. Ein neuer Flur wurde geschaffen, der gleichzeitig als Fluchtweg dient. Zudem wird die Schule über die moderne Heizanlage des Schulzentrums mitversorgt.

Die Gesamtkosten für die Sanierung belaufen sich – inklusive Dach – auf gut 3,6 Millionen Euro. Der Fördersatz liegt bei 55 Prozent. Die endgültige Abrechnung der Baumaßnahme ist für das erste Quartal 2018 geplant, wobei derzeit alles so aussieht, als würde es bei den Kosten eine Punktlandung geben.

Zur Baustelle geworden war die Schule nach den Abiturprüfungen im Mai 2016. Nach rund 40 Jahren – die Schule hatte 1970 als eine der ersten Fachoberschulen in Bayern ihren Betrieb aufgenommen und war 1979 neu gebaut worden – gab es eine Menge zu tun. Was die Arbeiten speziell machte: Die Schule im Schulzentrum wurde bei laufendem Betrieb auf Vordermann gebracht. Dass dann zum Schuljahresbeginn 2017/18 eine „neue“ Schule da stehen würde, war eine „sportliche Herausforderung“, wie es Architekt Sebastian Schäfer ausdrückte.

Für die Sanierung hatte der Kreistag den Weg frei gemacht: Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. Für Landrätin Tamara Bischof war die Generalsanierung nur folgerichtig: FOS und BOS mit ihren 40 Lehrern und 360 Schülern seien „ein wichtiger Baustein im Bildungsangebot des Landkreises“, betont sie immer wieder.

Wobei die Sanierung genau genommen bereits 2009 begonnen hatte: Der Außenbereich wurde damals schon – aufgrund einer entsprechenden Fördermaßnahme – energetisch komplett saniert.