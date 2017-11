Förster ziehen ins einstige Postgebäude

Für das einstige Postgebäude an Iphofens südlicher Stadtzufahrt zeichnet sich nun doch eine kurzfristige Lösung ab. Wie von Bürgermeister Josef Mend in die Diskussion gebracht, soll dort die städtische Forstdienststelle einziehen, die aktuell im gegenüberliegenden Anwesen einer ehemaligen Baufirma untergebracht ist, aber dort an ihre räumlichen Grenzen stößt. Der Stadtrat beschloss am Montagabend gegen die Stimmen Jörg Schanows und Rupert Maiers, das Postgebäude zu sanieren, das die Stadt von der Post gekauft hat. Rund 120 000 Euro sind dafür eingeplant.

Keine Chance verbaut

Schanow hatte das Gebäude in repräsentativer Lage in einer vergangenen Sitzung als zu wertvoll bezeichnet, um dort Kommunalbüros einzurichten. Diese Bedenken versuchten Mend und andere Räte in der Sitzung zu zerstreuen. Mit der Sanierung verbaue sich die Stadt nicht die Chance, die Forstdienststelle in ein paar Jahren wieder zu verlagern, falls sich für das Haus eine andere Nutzung ergebe, erklärte der Bürgermeister. Stadtrat Dieter Lenzer stellte fest: „Die Investition ist nicht verschwendet. Wir könnten die Büros ja weiter nutzen.“ Das Erdgeschoss, in das die Forstverwaltung ziehen soll, steht nach dem Auszug des Post-Verteilzentrums leer, der hintere Teil ist als Fitness-Studio genutzt, im Obergeschoss sind Wohnungen.

Mend betrachtete das Projekt von einer höheren Warte aus. Es geht um nicht weniger als Iphofens Zukunft. Den mittelfristigen Planungen zufolge gilt das Areal der einstigen Baufirma als Bauentwicklungsland. Mend sieht dort in drei bis fünf Jahren das nächste Baugebiet: in einem Streifen zwischen Stadtrand und den Lebensmittelmärkten an der B 8. Er will an dieser Stelle „so schnell wie möglich alle Freiräume schaffen“, um „zügig“ Wohnflächen zu entwickeln. Rupert Maier warnte vor „Schnellschüssen“ und warf in der Sitzung die Frage auf: „Was drängt uns eigentlich?“ Er riet zu geordneter Planung. „Wir können nicht über Flächen sprechen, die uns noch gar nicht gehören.“ Mend hielt dagegen, Bauentwicklung orientiere sich nicht an Grundstücken, sondern an Räumen.

Ortseinsicht

Eine Woche zuvor hatte der Stadtrat die Räume der jetzigen Forstdienststelle besucht und Handlungsbedarf erkannt. Mend hatte erneut erklärt, die Büroräume im Erdgeschoss reichten durch die Einstellung eines weiteren Forstingenieurs nicht mehr aus. Maier war anderer Ansicht. „Ich hätte darin Platz.

“ Von Klaus Brehm, einem Parteifreund Maiers, kam der Hinweis, er finde die Idee von Büroräumen in der alten Post „grundsätzlich nicht verkehrt“. Er spreche aber hier als Stadtrat und nicht im Namen der CSU.