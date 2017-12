Florian Fahle erntet den größten Applaus

In die Alte Synagoge lud der Landkreis Kitzingen am Freitagabend zur Jugend-Sportlerehrung ein. 69 Auszeichnungen für herausragende Leistungen im Sport vergab Landrätin Tamara Bischof mit Carolin Trabold, Kreisvorsitzende der bayerischen Sportjugend (bsj), in diesem Jahr. Die Geehrten kamen aus den Sportarten Judo, Schwimmen, Leichtathletik, Schießen, Sommerbiathlon, Tennis, Garde- und Schautanz, Kartfahren, Handball, Beachvolleyball und Feldfaustball.

Dass diese beachtlichen Leistungen „nur durch Fleiß und Trainingsengagement erreicht werden können“, daran erinnerte Trabold in ihrer Begrüßung. Jedoch seien Ehrgeiz, Talent und Training nicht alleine für die erzielten Erfolge verantwortlich, sondern ebenso gelte es „die entsprechende Unterstützung durch eure Trainer, Betreuer und Eltern“ zu würdigen.

An einem Abend, an dem die Sportler im Mittelpunkt stehen, dürften sie nicht vergessen werden. Im Anschluss bat Bischof die Anwesenden, sich für einen stillen Moment zu Ehren der im letzten Jahr im Alter von 25 Jahren verstorbenen Gaujugendleiterin Ann-Kathrin Wagner zu erheben.

Die Leistungen konnten nur durch Fleiß und Trainingsengagement erreicht werden.“

Bischof stellte fest, dass die jungen Sportler ein weiteres Mal unter Beweis gestellt hätten, dass Kitzingen ein sehr aktiver, sehr sportlicher Landkreis sei – und dabei ein sehr erfolgreicher: „Neben zahlreichen vorderen Rängen bei unterfränkischen, bayerischen und deutschen Meisterschaften gab es auch viele große Erfolge auf internationaler Ebene“, bilanzierte Bischof.

Diese kämen jedoch nicht von alleine und der Weg dorthin sei auch mit mancher Niederlage geebnet: „Junge Menschen müssen lernen, mit solchen Rückschlägen umzugehen, denn es kann nicht nur nach oben gehen“. Der Sport fördere diese und weitere soziale Kompetenzen.

Für Florian Fahle ging es im letzten Jahr bis ganz nach oben. Mit der deutschen A-Jugend-Nationalmannschaft gewann der Segnitzer Faustballer die Weltmeisterschaft. Erstmals überhaupt fand das Turnier in Deutschland statt und dazu noch in direkter Nähe in Nürnberg.

Zuvor hatten die deutschen U18-Faustballer die zum siebten Mal ausgetragene Weltmeisterschaft viermal gewonnen und zwei dritte Plätze rundeten die stets hohen Platzierungen ab. An seinem 17. Geburtstag gewann Fahle mit Deutschland vor rund 1400 Zuschauern auf dem Eibacher Sportgelände den fünften Stern hinzu. Dabei spielt der Segnitzer seit sieben Jahren Faustball, nachdem er durch einen Freund in der Grundschule für diesen Sport begeistert wurde. Entsprechend seines Erfolgs erhielt Fahle bei der Übergabe der Anstecknadel in Gold den größten Applaus des Abends.

Zum sechsten Mal die Auszeichnung in Gold ging an Katharina Falkenstein von der Schützengesellschaft Dettelbach für ihren dritten Platz bei der Weltmeisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft. Ihre Mannschaftskameradin Eva-Maria Östreicher vom SV-DJK Sommerach erhielt diese Ehrung zum zweiten Mal. Mit einer Urkunde für die wiederholte Auszeichnung in Gold bedacht wurde auch Anna-Lena Stevens vom TSV/DJK Wiesentheid für ihren vierten Platz bei der Europameisterschaft im Garde- und Schautanz. Nach den Einzelsportlern wurden bei den Mannschaften wurden auch die Gardetänzerinnen aus Dettelbach und Wiesentheid für ihre vorderen Plätze bei den Europameisterschaften ausgezeichnet.

Dass keinem diese Erfolge geschenkt wurden, sondern Einsatz, Kampfgeist und Disziplin zugrunde lagen, darauf wies der stellvertretende Gaujugendleiter Peter Orf im Schlusswort hin und wünschte allen „ein verletzungsfreies und von Erfolgen gekröntes Jahr“. Musikalisch wurde die Sportlerehrung von der Band JustUs begleitet und beendet.