Arbeitsmarkt: Flexible Frauen sind gefragt

Landkreis Kitzingen Beruflich haben Edith Schneider und Gudrun Wende auf den ersten Blick nicht so viel gemeinsam. Die 62-jährige Gudrun arbeitet Vollzeit, seit sie denken kann. Und die dreißig Jahre jüngere Edith hat einen sogenannten Midi-Job, ist flexibel teilzeitbeschäftigt. Aber: Beide stehen in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis – so wie 56,6 Prozent aller Frauen im berufsfähigen Alter. Eine Quote, die sich nicht nur im Landkreis-Vergleich sehen lassen kann. Kitzingen liegt immerhin auf Platz 126 unter 402 ausgewerteten Städten, Kreisen und Stadtstaaten Deutschlands. Im Jahr 2000 hatte der Anteil der Frauen im Landkreis noch noch bei 45,1 Prozent gelegen.

Allerdings gibt es bei diesen stolzen Zahlen auch einen Haken: „Die Unterschiede bei den Beschäftigungsquoten zwischen den Geschlechtern haben sich zwar verringert“, weiß Wolfgang Albert, Pressesprecher der Agentur für Arbeit in Würzburg. „Es sind aber noch immer deutlich mehr Männer als Frauen erwerbstätig. Außerdem kommt Teilzeitbeschäftigung bei Frauen weiterhin deutlich häufiger vor als bei Männern.“

Edith Schneider ist eine von diesen „Teilzeitfrauen“. Sie arbeitet in der Regel an zwei Tagen in der Woche, muss mindestens 451 und darf maximal 850 Euro verdienen. „Das sind paradiesische Zustände für mich“, erklärt die Mutter einer drei Jahre alten Tochter und eines fünfjährigen Sohnes. „Ich möchte einfach für meine Kinder da sein, dabei aber auch für mich selbst etwas tun“, erklärt die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte. Bei ihrem Arbeitgeber ist sie nach dem Wiedereinstieg im Online-Marketing tätig, arbeitet durchschnittlich zehn Stunden in der Woche, ohne Abgabeschluss und ähnliche Zwänge.

Dafür, dass die junge Mutter so flexibel arbeiten kann, ist Beate Etzelmüller mit verantwortlich. Zusammen mit ihrem Mann Bernhard und dem Rest der Führungsetage leitet sie das Marktstefter Traditionsunternehmen Wiedenmann Seile und weiß um die Bedeutung der verschiedenen Arbeitszeitmodelle. „Auf dem aktuellen Stand des Arbeitsmarktes müssen wir als mittelständiges Unternehmen diese Flexibilität anbieten“, sagt die Unternehmerin, deren Hauptaufgabe neben der Personalführung das Marketing ist. „Es wird an uns herangetragen und es ist nicht immer einfach, aber wir wollen das auch.“ Nicht umsonst engagiert sich Beate Etzelmüller, selbst zweifache Mutter, auch im Lokalen Bündnis für Familie, Arbeit und Soziales des Landkreises Kitzingen unter anderem im Arbeitskreis „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“.

Auf so viel Verständnis und Beweglichkeit des Arbeitgebers konnte Gudrun Wende nicht hoffen, als ihre heute erwachsenen Töchter klein waren. Sie mussten – oder durften – mit, wenn die Mutter von 7 bis 18 Uhr in der elterlichen Metzgerei arbeitete. Nach dem Kindergarten oder der Schule vertrieben sie sich oft zu zweit den Nachmittag, denn in ihrer Situation hatte Gudrun Wende keine Möglichkeit, in Teilzeit zu gehen. Und so blieb es auch, als sie 1990 ins Büro von Wiedenmann Seile wechselte. „Ich hätte die Arbeit schlicht und einfach nicht bewältigen können in 24 oder weniger Wochenstunden“, erklärt die Marktstefterin, die sich erst seit zwei Jahren eine reduzierte Arbeitszeit gönnt. Ihre wöchentliche Zeiterfassung zeigt trotzdem noch 35 Stunden an – sie ist es nicht anders gewöhnt. Bezüglich der Arbeitszeitmodelle haben und werden sich die Arbeitgeber zukünftig wohl weiter anpassen müssen, glaubt auch Wolfgang Albert. „Da Fach- und Führungskräfte vielerorts händeringend gesucht werden und künftige Bedarfe eher noch zunehmen, wird sich hier zwangsläufig eine höhere Flexibilität seitens der Betriebe ergeben.“

Das gelte vor allem auch für die Besetzung der Führungspositionen. Die sei seitens des Staates zwar durch die Festsetzung der Frauenquote vorgeschrieben worden, „die Ergebnisse hinken aber den Erwartungen noch hinterher.“ Für rund 1,9 Millionen kleinere und größere Betriebe in Deutschland seien bisher keine verbindlichen Regelungen getroffen worden, und auch eine freiwillige Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft von 2001 habe bisher kaum eine Wirkung entfaltet. Dementsprechend verdienen Männer durchschnittlich deutlich mehr als Frauen, aus verschiedenen Gründen wie Berufswahl, Familienpflichten oder auch den Rahmenbedingungen für den beruflichen Aufstieg. „Home-Office-Arbeit oder die Bereitschaft zu Führen mit reduzierter Arbeitszeit könnten solche Ansätze sein“, schlägt Wolfgang Albert vor. „Interessant wäre dies insbesondere für Personen mit Betreuungspflichten, damit auch diese den beruflichen Aufstieg hinbekommen.“

Große Aufstiegsambitionen haben derzeit weder Gudrun Wende noch Edith Schneider. Während die eine sich schon auf ihren Ruhestand und die Arbeit im Garten und im Weinberg freut, möchte die andere sich auch in den nächsten Jahren noch „hauptberuflich“ um ihre Familie kümmern. Für Gudrun Wende steht mit Annemarie Wolf schon eine junge Kraft in den Startlöchern – was „Chefin“ Beate Etzelmüller mit einem lachenden und einem weinenden Auge sieht. „Sie ist jung, engagiert, ein „Eigengewächs“. Und sie macht gerade ihre Weiterbildung zur Bilanzbuchhalterin,“ so ihre Chefin. Früher oder später wird aber höchstwahrscheinlich auch sie eine Familienpause machen. Wie die aussehen kann, werden Arbeitnehmerin und Arbeitgeberin zu gegebener Zeit und ganz flexibel entscheiden.