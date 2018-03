FKK und andere „Sünden“ in Neudorf

(gch) Besondere Begebenheiten haben sich seit der vergangenen Kerwa im Prichsenstadter Ortsteil Neudorf eigentlich nicht ereignet. Es hat dennoch ausgereicht, dass die Kerwaburschen eine Predigt haben verfassen können, sagt Uwe Böhm, der Vorsitzende der Kerwaburschen. Drei Wagen sind es geworden, die sie mit jeweils einem Thema haben besetzen können: FKK in Neudorf, Probleme bei der Generalprobe des Theaterstückes und die nicht ganz hindernisfreie Renovierung der Dorfkneipe. Die Themenwagen setzten sich am Sportplatz in Neudorf in Bewegung, angeführt von den Rosenberg-Musikanten aus Frankenwinheim unter der Leitung von Viktor Hämmerlein. Mitten im Dorf wurden die Burschen und die Musiker von einigen dutzend Besuchern erwartet, die die Inhalte der Predigt eigentlich schon kannten, sie aber noch mal von der Predigerin Christiane Heinisch live haben hören und herzhaft darüber lachen wollen.