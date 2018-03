Feuerwehr sorgt für lebendiges Vereins- und Dorfleben

Die Generalversammlung der Feuerwehr Possenheim hat dem Bürgerhausverein einen voll besetzten Saal beschert. Ein Einsatz bei einem Scheunenbrand in Hellmitzheim, sieben Übungen, Feste und ein schwächelndes Löschfahrzeug Baujahr 1981 bestimmten das Vereinsleben 2016. Neben Tagesordnungspunkt eins – dem jährlichen Vereinsessen – fanden vor allem die Berichte des Vorstands Erich Kräutlein, des ersten Kommandanten Dietmar Adler und des Jugendwarts Bernd Adler das Interesse der Mitglieder. Ehrungen gab es für Heinz Dingeldein für seine 40-jährige Mitgliedschaft (nicht anwesend), sowie für Marco Huscher und Roland Adler für ihre 25-jährige Mitgliedschaft.

Die Kassenprüfer Michael Müller und Robert Hartmann bescheinigten, dass die Kasse vorbildlich geführt sei. Das Guthaben des Vereins, so Dietmar Adler, belaufe sich auf rund 23 000 Euro.

Viel Arbeit hatte die Vereinsspitze mit der Vorarbeit zur Neubeschaffung eines Löschfahrzeugs (MLF), nachdem das bisherige Löschgruppenfahrzeug im April vergangenen Jahres auf der Rückfahrt von Würzburg beinahe stehen geblieben wäre. Bürgermeister Josef Mend und Kreisbrandrat Roland Eckert gratulierten zur kürzlich eingetroffenen Genehmigung der Regierung von Unterfranken für die vorzeitige Beschaffung. Damit wird auch die finanzielle Förderung greifbar.

Damit diese höher ausfällt, hat sich Possenheim mit Dettelbach zusammengetan, wo ebenfalls zwei Fahrzeuge benötigt werden. Die Förderung ab drei Fahrzeugen fällt zehn Prozent höher aus – Voraussetzung ist, dass dreimal die identische Ausstattung bestellt wird. Die Beteiligten einigten sich auf ein Fahrzeug mit eingebautem Löschwasserbehälter von 600 Litern haben. An Bord auch vier Atemschutzgeräte statt bisher zwei.

Vorsitzender Erich Kräutlein berichtete, dass die Veranstaltungen der Feuerwehr gut angenommen wurden: Feuerwehrfest im Mai, Sonnwendfeuer im Juni und Schlachtschüsselessen am Kirchweihfreitag werden auch 2017 wieder auf dem Programm stehen. Ein Höhepunkt im Vereinsleben war 2016 die Teilnahme an der 1275-Jahrfeier von Iphofen.

Neuer Anlauf

Dietmar Adler informierte, dass man an der Prüfung für Technische Hilfeleistung wegen des Fahrzeugausfalls im April nicht teilnehmen konnte. Deswegen wird dieses Jahr ein neuer Anlauf genommen. Sieben Übungen, für die sich der Kommandant mehr Beteiligung gewünscht hätte, seien absolviert worden. Im Verein sind derzeit 41 aktive Mitglieder, davon acht Frauen. Vier Kameraden haben die Ausbildung als Atemschutzgeräteträger. Von den sechs Anwärtern in der Jugendgruppe rückten vergangenes Jahr Peter Hartmann und Stefan Düll in den aktiven Dienst auf, zwei Jugendliche wurden neu gewonnen. Für 2017 ist im Jugendbereich vorgesehen, beim 24-Stunden-Schwimmen in Dettelbach, beim Jugendzeltlager und beim Wissenstest mitzumachen sowie die bayerische Leistungsspange abzulegen.

Grußworte von Bürgermeister Josef Mend, Iphofens Feuerwehr-Kommandant Stefan Melber und Kreisbrandrat Roland Eckert beschlossen den Abend.