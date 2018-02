Feuerwehr der Mönche braucht starken Partner

Die Werkfeuerwehr der Abtei Münsterschwarzach erfüllt aufgrund ihrer Mannschaftsstärke nicht mehr die Anforderungen, welche die Regierung von Unterfranken an solche Wehren stellt. Die Klosterwehr stellte deshalb den Antrag an den Markt Schwarzach, als Löschgruppe der Stützpunktwehr Stadtschwarzach zugeteilt zu werden. Einstimmig kam der Gemeinderat Schwarzach in seiner Sitzung am Dienstagabend dem Wunsch der Benediktinermönche nach. „Diese Entscheidung kann man nur begrüßen“, meinte Feuerwehrreferent Christoph Dülch zufrieden.

Laut Bürgermeister Volker Schmitt fanden Gespräche mit Vertretern der Regierung, der Kreisfeuerwehrführung, der Abtei und der Gemeinde statt. Da die Klosterwehr aktuell nur über eine neun Mann starke Löschgruppe verfügt und beide Wehren schon seit Jahren eng zusammenarbeiten, kam der Vorschlag, die Wehren zusammenzulegen. Die Folge: Der Status „Werkfeuerwehr“ wird aberkannt und die Wehr wird in eine Löschgruppe umgewandelt. Durch die Zusammenlegung kann die Werkfeuerwehr künftig weiterhin lebensrettende Einsätze auf der Autobahn durchführen. „Bei Alarmfahrten am Tag ist das besonders wichtig“, betonte Bürgermeister Schmitt. Er gab auch die Details der Finanzierung bekannt. Größere Anschaffungen wie eine Ersatzbeschaffung für das 35 Jahre alte TLF 16 der Werkfeuerwehr wird die Abtei künftig weiter selbst finanzieren. Den laufenden Unterhalt wie Diesel und Versicherungen bestreitet die Marktgemeinde. Auch der Vertreter der Abtei im Gemeinderat, Pater Christoph Gerhard, äußerte sich positiv: „Die Zusammenlegung ist schon aus praktischen Gründen sinnvoll.“

Die Geschichte der Werkfeuerwehr Münsterschwarzach ist seit dem 17. Jahrhundert eng mit der des Klosters verbunden. 1956 wurde die Wehr in eine anerkannte Werkfeuerwehr umgewandelt. Sie war eine der ersten Wehren, die mit Atemschutz und mit hydraulischen Rettungsgeräten ausgestattet war. 1966 wurde sie die erste von später acht Stützpunktfeuerwehren im Landkreis Kitzingen. Der frühere Kommandant Bruder Edmar Schäfer wurde 1997 mit dem Steckkreuz des bayerischen Feuerwehr-Ehrenzeichens ausgezeichnet. Als Schäfer 2005 sein Amt altersbedingt niederlegte, trat Bruder Alois-Maria Weiß seine Nachfolge an. Kommandant Weiß wird jetzt Löschgruppenführer.

Weitere Themen im Gemeinderat:

• Im neuen Baugebiet Gerlachshausen Südwest werden die Gehwege und die Zufahrten zu den Grundstücken asphaltiert. Die öffentlichen Parkplätze entlang der Schweinfurter Straße werden gepflastert. Weil die Naturschutzbehörden auf der Fläche mögliche Vorkommen von Körnerbockkäfern und Fledermäusen in alten Obstbäumen und Büschen entdeckten und die Population eventuell umgesiedelt werden muss, könnte sich das Vorhaben hinauszögern, erklärte Bürgermeister Schmitt.

• Eine schöne Eislauffläche im neuen Stadtpark in Stadtschwarzach für Schlittschuhläufer kam in den vergangenen frostigen Tagen nicht zustande, weil laut Ralf Henninger ein Autofahrer die zufrierende Eisfläche zerstörte. Von den Reifenspuren hat er Fotos gemacht.

• Nach Münsterschwarzach erhält der nächste Spielplatz eine Frischzellenkur. Für Hörblach-Nord wurden von den dortigen Familien Sandspielhaus, Niederseilgarten, Wippgeräte und Schaukel vorgeschlagen. Das Gremium segnete die Ausgabe von 18 000 Euro ab. Den Abriss der alten Spielgeräte übernimmt der Bauhof.

• Die Asphaltierung einer Teilfläche des Bauhofes hat 30 Prozent mehr gekostet als veranschlagt. Die Mehrkosten von 13 000 Euro wurden unter anderem mit zusätzlichen Arbeiten im Einfahrtbereich begründet.

• Drei Straßenlaternen müssen wegen Defekten ausgetauscht werden. Die Firma Main-Donau-Netzgesellschaft, die zurzeit die Straßenleuchten auf LED umrüstet, erhielt den Auftrag für die Ersatzbeschaffung der Leuchten in Stadtschwarzach und Hörblach-Nord. Es entstehen Kosten von 6600 Euro.

• Einhellig zugestimmt haben die Ratsmitglieder dem Lageplan für die neuen Glasfaserleitungen und die Standorte der Multifunktionsgehäuse. Den Breitbandausbau führt die Deutsche Telekom im Zuge des Förderprogramms durch. Bis zum 1. September müssen die Arbeiten laut Vertrag abgeschlossen sein.