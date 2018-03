Festtag für 21 Kommunionkinder in Volkach

„Jesus lädt (sich) ein“ – Unter diesem Motto haben 21 Kinder die erste heilige Kommunion in der St. Bartholomäus-Kirche in Volkach von Pfarrer Johannes Hofmann empfangen. Gabi Wagenhäuser unterstützte den Priester bei der Gestaltung des Gottesdienstes, so die Mitteilung der Pfarrei an die Presse. Die Kirchenband sorgte für die musikalische Umrahmung und die Kirchenblasmusik für einen festlichen Einzug vom Marktplatz in die Kirche. Zum Tisch des Herrn gingen erstmals: Hanna Böwering, Alica Buchert, Leonie Weidenhammer, Amelia Podhajna, Vicktoria Schicker, Justus Hubner, Laura van Plüer, Hannah Petersen (Eichfeld), Johannes Hubner, Benedikt Dinkel, Noah Keupp, Marvin Landauer, Linus Hofmann, Julian Dittmann, Felipe Rohracker, Fabian Lutz, Joshua Porteous, Rafael Ziegler, Michael Hirt, Simon Pfrang und Laurenz Hubner. Foto: PETER PFANNES