Festsaal wurde zur Narrhalla

Nur Eigengewächse aus den Reihen der Kolpingfamilie und des Frauenbunds zauberten am Samstag im Alten Rathaus von Dettelbach einen bunten Faschingsabend hervor. Die Vorsitzenden Susanne Sauer und Elisabeth Rost hatten zu dem traditionellen Faschingstreiben im vollbesetzten Rathaussaal eingeladen, wo Moderator Michael Hartmann in bewährter Art die Fäden in der Hand hatte.

Los ging es mit den Minis aus dem Dettelbacher Jugend Tanzsportclub (JTSC), die mit ihren gut drei bis vier Jahren unbekümmert auf der Bühne herumwirbelten. Bertram Then machte sich danach „Gedanken zum 11.11.“ wo der Faschingsfan zur Saisoneröffnung „noch etwas trocken in der Kehle“ ist. Die nächsten Stimmungsschübe brachten die „Dettelchen“ und die „Muskazinchen“ des JTSC mit artistischen Tanzeinlagen. Zwischenzeitlich heizten die Dettelbacher Musikanten unter der Leitung von Roland Gast dem Publikum mit Schunkelrunden ein. Bei den „Eheleuten Streithans“ (Gertrude Weichsel und Reinhold Müller) bleib kein Auge trocken. Die zwei Urgesteine des Dettelbacher Faschings brachten mit ihren 80 Jahren Lebenserfahrung den Saal zum Toben. Vehement forderte das Publikum eine Zugabe nach der anderen und Michael Hartmann hatte alle Mühe, das Programm fortzusetzen.

Das Tanzmariechen Saskia Möhrlein präsentierte mit Anmut und exzellenter Körperbeherrschung Teile ihres Programmes zur Bayerischen Meisterschaft. Josef Kuhn aus Schnepfenbach erzählte als Silberhochzeiter so einiges aus vergangenen Ehezeiten, so zum Beispiel, dass er seiner Frau zum 25. Ehejubiläum eine Reise nach Australien schenkte „mit Rückflugticket zur goldenen Hochzeit.“

Ein umfangreicher Umbau auf der Bühne ließ das nächste große Ereignis erwarten: Müllmänner rollten vier blaue Tonnen herein und erzählten, was man in Dettelbach so alles an Müll findet. Die Mülltonne vor dem Rathaus sollte man besser nicht aufmachen, da sie laut Felix Adam „voller Viren“ sei. Was nun kam brachte die Stimmung zum Explodieren: Zu den Takten eines Liedes öffneten sich wechselseitig die Deckel der Tonnen, wo nach und nach Ernst Dobler sowie Raimund, Stefan und Susanne Sauer hervorlugten.

Hoch her ging es weiter bei dem Beitrag von Doris Horner aus Brück, die als „der Protokoller vom Bundestag“ über aktuelle Themen aus dem politischen Leben berichtete, ehe dann die umtriebige Susanne Sauer als eine „Dettelbacher Winzerin“ einen Rückblick aus dem Winzerleben der 80er Jahre zeigte. Den Schlusspunkt setzte Irene Stockmann. Sie verkörperte eine „Dame, die etwas Spezielles sucht“ – nämlich ein Unterhöschen, das im Winter warm macht und zugleich die Männer betören kann. Als sie daraufhin ihren Rock anhob und ein weißes Satinunterhöschen hervorlugte, gab es bei den Männern kein Halten mehr. Tosender Applaus war die Quittung für die witzige Darbietung.