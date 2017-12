Ferienspaß im Malerwinkelhaus

(rt) Eine Reise nach Afrika und in die Vergangenheit zugleich unternahmen die Teilnehmer der Ferien(s)pass-Aktion im Museum Malerwinkelhaus in Marktbreit. Unter dem Motto „Afrika: Elefant, Giraffe, Nashorn & Co. hatten das Museum und der Förderverein zu Rätseln, Basteln, Malen und Spielen rund um den Kontinent eingeladen. Zum Auftakt gab es bei der Kinderführung mit Raffaella Fasel vom Museumsteam viel Neues zu entdecken. Die Kinder hörten Berichte über ausgestorbene Tiere, Wilhelm Buschs Bildergeschichten oder die Geschichte des großen Überseekoffers des Marktbreiters August Ziegler, der sich in Togo der Pflanzenzucht widmete. Für die Forscher hatte Museumsleiterin Simone Michel-von Dungern Bastelvorlagen vorbereitet; begehrt waren Tiere aus Afrika wie Elefanten, Löwen oder Schlangen, die aus Papierrollen gebastelt, beklebt und bunt bemalt wurden. Die Kosten für den Nachmittag übernahm wieder der Förderverein, wie mitgeteilt wird.