Ferienpasskinder auf moderner Schnitzeljagd

Wie in den vergangenen Jahren hatte die Willanzheimer CSU beim Ferienpass wieder Kinder zum Geocaching eingeladen. Diese modernen Art der Schnitzeljagd leitete Vorsitzender Peter Riegler. GPS ist die Abkürzung für Global Positioning System, also die geografische Position einer Koordinate, um damit beim Geocaching die Verstecke – „caches“ – zu finden. Während eine Gruppe der modernen Art der Schnitzeljagd in der historischen Kirchenburg in Markt Herrnsheim nachging, startete die andere in Richtung Süden. Bei idealem Wanderwetter führte der Weg zum Galgenbrünnlein am Seinsheimer See, an dem genauso wie in der Kirchenburg in Seinsheim ein Geocache gefunden werden konnte. Anschließend ging es hinauf zum Tannenberg zu einem weiteren „cache“. Dort wurden die Teilnehmer mit einem herrlichen Ausblick belohnt, bevor es zurück nach Herrnsheim ging, heißt es in der Mitteilung an die Presse. Foto: RIEGLER