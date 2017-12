Feiern im Umfeld der Fähren

Es war viel los am Main zwischen Fahr und Wipfeld. Denn es war Festivalzeit. Alle zwei Jahre richten die Dörfer Fahr, Obereisenheim, Wipfeld und Stammheim mit Unterstützung der Volkacher Touristeninformation ein „Fährenfestival“ aus. Am Wochenende war es wieder soweit. Radfahrer und Fußgänger kamen unentgeltlich mit den drei Fähren über den Fluss. Und die Wipfelder Fähre legt ab und an sogar Sonderfahrten flussabwärts ein und die beiden Fährmänner machen sogar mit einer 360-Grad-Fährrunde ein Tänzchen auf dem Wasser.

Fünf Fährmänner waren am Wochenende bis spät in die Nacht im Einsatz und legten zum großen Feuerwerk ab Mitternacht eine einstündige Sonderschicht oben drauf. In Wipfeld sorgten Wolfgang Reidel und Reinhold Maurer für sichere Überfahrten, in Fahr wechselten sich Johannes Kirch und Norbert Lukas ab, und in Obereisenheim hatte sich der Ruheständler Miroslaw Neuzil bereit erklärt, den neuen Fährmann Jonas Feth zu entlasten. „Man muss ja nichts kassieren“, hatte er seinen Spaß am Lenken des Fährschiffes.

„Von außen gesehen könnte man meinen, es hat sich nichts geändert“, gibt Marco Maiberger zu. Dabei sei größtenteils „eine komplett neue Veranstaltungsriege aufgestellt worden“, besonders in Stammheim und Obereisenheim. In Stammheim hatten das Weingut Ziegler aus dem Ort und das Genießerwerk aus Zeilitzheim die Verantwortung übernommen. Und in Obereisenheim erklärten sich Gerwin Birschmann und Lilo Morbach gar als Privatleute als Organisatoren bereit. Hier geht der Erlös des Festes zugunsten des künftigen Dorfladens.

Um die Festplätze mit Leben zu erfüllen, „waren in jedem Dorf Mann und Maus auf den Beinen“, wusste der Tourismuschef. Alle würden sprichwörtlich „im gleichen Boot sitzen“ und Verantwortung übernehmen. Auch die unzähligen Sponsoren, ohne deren Unterstützung ein Fest dieser Größe nicht zu stemmen wäre. Zudem machten die Fahrer des Mainschleifen-Shuttles Zusatzschichten und führten Sonderfahrten für Spätheimkehrer durch.

Eröffnet wurde das siebte Fährenfestival in Wipfeld. Dort hob Bürgermeister Tobias Blesch bei der Begrüßung die überregionale Bedeutung des Festivals hervor. Das Festgelände durchziehe die drei Landkreise Schweinfurt, Würzburg und Kitzingen. Für sie waren der stellvertretende Landrat Peter Seifert, Landrätin Tamara Bischof und der Volkacher Bürgermeister Peter Kornell sowie die stellvertretende Landrätin Karen Heußner und die Eisenheimer Bürgermeister Andreas Hoßmann und Lilo Morbach vor Ort.

„Eigentlich ist der Main doch eine große Bundeswasserstraße und trotzdem ist es so idyllisch hier“, wunderte sich die Karen Heußner. „Lebensgenuss findet verstärkt an den Gewässern statt“, deutete ihr Schweinfurter Amtskollege Seifert den Erfolg des „legendären Festes“. Wein und Wasser, das sei halt eine ideale Symbiose. Noch dazu bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen,

Zur Symbiose gesellt sich Kultur. Denn die wird beim Fährenfestival seit jeher groß geschrieben. Die Schoppen- und Bocksbeutelweine werden in hohen Stielgläsern ausgeschenkt. Es gibt Cocktails, Secco-Spezialitäten und Bier aus der Region. Bei der Speisenauswahl hat man die Qual der Wahl und die selbst gebackenen Kuchen und Torten wurden wieder hochgelobt.

In Fahr freuten sich über das Lob die beiden verantwortlichen Frauen Jutta Bauer und Klara Krämer. „Die Fahrer Frauen haben 70 Kuchen und Torten gebacken und stehen in Reserve, wenn noch mehr gebraucht wird“, berichteten sie. Die Nachfrage war groß – auch in Obereisenheim. Da war der Ansturm so groß, dass am Sonntagmittag um 15 Uhr die Kuchentheke schon leer geräumt war.

Viele Festgäste kam aus der Region. Etwa ein Paar aus Püssensheim, das die Atmosphäre der fränkischen Feste schätzt. Andere wählen das Festival gezielt aus, so wie die Volleyballgruppe aus Berlin, die mit Fahrrädern ihre Tour machte. „Wir kommen gern ins Fränkische und haben in Nordheim schon eine Weinprobe gemacht“, erzählen sie und hoben die „tolle Stimmung überall“ hervor.

Ein Ehepaar aus der Rhön hatte zufällig einen Ausflug zur Mainschleife gemacht. Günter und Heidrun Hingott aus Frankfurt wollten eigentlich nur Würzburg anschauen und übernachteten eher zufällig in Obereisenheim – und freuten sich, beim Festival dabei sein zu können.

Ein Paar aus Plankenfels in Oberfranken hatte sich nach einem Blick ins Internet zu einem „spontanen Trip übers Wochenende mit dem Wohnmobil“ aufgemacht. „Wir sind öfter in der schönen Gegend hier“, erzählen sie und freuten sich in Fahr auf das nächtliche Feuerwerk und die Musik am Abend.

Auch gab es Live-Musik an allen Fährenstandorten. Überhaupt war für jeden Geschmack etwas an Unterhaltung geboten. Für die Kinder war mit Schminken, einer Riesenrutsche oder mit dem Knüpfen von Seemannsknoten im Yachtclub ein Programm erstellt worden. Am Sonntagmorgen gab es drei Gottesdienste unter freiem Himmel. Und in den Stammheimer Weinbergen wurden die Gäste beim Feuerwerk inmitten der Weinberge bewirtet. „Einfach genial“, sei der Abend mit dem Feuerwerk gewesen. „Heute Nacht waren wir alle stolz, dass wir diese Dorfgemeinschaft so erleben dürfen“, fasste Bürgermeister Andreas Hoßmann den Festabend zusammen.

Interessant war auch eine gut frequentierte Vorführung der Volkacher Wasserwacht in Fahr. Armin Sklarczyk und Jan Dotterweich hatten sich das Szenario ausgedacht, dass zwei Personen aus starker Strömung gerettet werden müssen. Sie setzten dafür eine Wurf-Leinen-Sack, ein Rettungsboot, Rettungstaucher mit Vollmaske und Sprechgarnitur und sogar die Schnelleinsatzgruppe mit Taucheranzug und Signalleine ein. Knapp 30 aktive Ehrenamtliche hat die Wasserwacht in Volkach.

Ein großer Anziehungspunkt war natürlich auch wieder das Fischerstechen am Sonntagnachmittag in Obereisenheim. Die elf Wettkämpfer kamen aus den Zünften in Randersacker, Kitzingen, Wertheim und Bamberg. Den Sieg machten letztlich die drei Bamberger Stecher Johannes, Dominik und Benedikt Kropf untereinander aus. Leo Wagenbrenner aus Astheim landetet auf Platz 4. Bei den beiden Einlagekämpfen traten die Weinprinzessinnen Silena aus Stammheim und Luisa aus Astheim sowie die beiden Obereisenheimer Gewächse Sophia Krämer und Christina Drescher gegeneinander an. Luisa und Sophia haben gewonnen, aber„die Abkühlung im Wasser hat uns richtig Spaß gemacht“, waren sich alle einig.

Und es gab auch wieder eine Wette beim Fährenfestival. Für die war diesmal Wipfeld zuständig. Die Veranstalter wetteten, dass es nicht zu schaffen ist, dass 20 Weinprinzessinnen jeweils auf einem Motorboot an der Wipfelder Mainfähre vorbei fahren. Weder die Prinzessinnen noch die Motorbootbesitzer ließen sich lumpen. Am Ende stachen 35 hoheitliche Main-Nixen in See, geschmückt mit Krone oder Diadem.