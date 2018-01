Familien-Literat(o)ur nach Wunsiedel und „Entenhausen“

Erneut hat die Stadtbibliothek Volkach eine „Familien-Literat(o)ur“ angeboten – diesmal eine unter dem Motto Felsenlabyrinth und „Entenhausen-Besuch“. Ein lustiges Grüppchen von Lesern der Bibliothek hat sich mit Büchereileiterin Claudia Binzenhöfer auf den Weg nach Wunsiedel ins Fichtelgebirge gemacht, die Mitteilung an die Presse. Eine Gruppe besuchte die Aufführung des Familien-Musicals Heidi auf der Felsenbühne Luisenburg. Die zweite Gruppe hat sich beim Besuch der Greifvogel-Flugshow in der Nähe der Felsenbühne auf dem Katharinenberg mit der Falknerei beschäftigt. Am Nachmittag erkundete jeder auf eigene Faust das Felsenlabyrinth Luisenburg, eine beeindruckende Formation aus Granit. Der Weg zum Gipfelkreuz führte durch niedrige Felsblöcke, über Treppen, durch Höhlen und an Felsen mit alten Inschriften vorbei. Am Nachmittag besuchten alle zum krönenden Abschluss des Tages mit einem Museumsrundgang das Erika-Fuchs-Haus (Museum für Comic und Sprachkunst) in Schwarzenbach an der Saale. Dort würdigt man das Leben und Werk der Disney-Übersetzerin Erika Fuchs, die fast 40 Jahre die Bewohner Entenhausens Deutsch lehrte. Die „Grande Dame des deutschen Comics“ übersetzte von 1951 bis 1988 für den Ehapa-Verlag mit dem ihr eigenen Wortwitz die US-amerikanischen Disney-Comics ins Deutsche. Foto: CLAUDIA BINZENHÖFER