Familien-Abenteuer an der Mainlände

(ode) Zum sechsten Mal gibt es am Sonntag, 4. September, von 12 bis 17 Uhr einen Erlebnistag für die ganze Familie. Diesmal findet auch ein Kinderflohmarkt statt. Viel Zuspruch fand der Familien- und Erlebnistag an der Mainlände in den vergangenen Jahren. So wird es neben der Seilbahn, der Rollenrutsche (Bild), der Hüpfburg, Schmink- und Bastelecke, dem Luftballonwettbewerb, Baumklettern auch verschiedene Spiele geben. Gebührenfrei können Kinder Bücher, Spielsachen, CDs und vieles mehr anbieten. Die Veranstalter – Jugendarbeit Dettelbach, Judoclub, SPD-Ortsverein, Umwelt- und Naturschutzgruppe Dettelbach im LBV und Baumpirat – freuen sich auf zahlreiche Besucher.