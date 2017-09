Fahrradfahrer im Landkreis Kitzingen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Samstagmittag fuhr ein 53-jähriger Fahrradfahrer über die Kreuzung Dorfgraben/Wiesenbronner Straße in Rödelsee. Dabei übersah er einen 18-jährigen BMW-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß wobei der Radfahrer stürzte.



Der Radfahrer wurde hierbei schwer verletzt. Der BMW-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. An Fahrrad und Auto entstanden Sachschäden in Höhe von insgesamt 10200,- EUR.