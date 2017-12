Fahrrad und Kupfermetall gestohlen

In der Nacht von Montag auf Dienstag hatte ein elfjähriger Schüler sein grünes Mountainbike der Marke Bulls Pulscar Eco in einem Carport in der Alten Abtswinder Straße in Wiesentheid unversperrt abgestellt. Als der Schüler am Dienstagfrüh sein Fahrrad holen wollte, war es entwendet worden. Der Zeitwert wird mit 200 Euro angegeben.

Kupfermetall von Betriebshof entwendet

Mitarbeiter einer Firma für Abfallentsorgung stellten bei der Monatsinventur am Donnerstag fest, dass im Laufe des vergangenen Monats vom Betriebsgelände Am Gries in Rödelsee Kupfermetall im Wert von 1800 Euro entwendet worden ist.

Hinweise: Tel. (09 32 1) 14 10.