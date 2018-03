Fahrlässige Tötung verjährt

Nichts kann Lukas wieder lebendig machen. Warum also noch einmal über jene folgenschwere Nacht im Frühling 2007 berichten? Weil derjenige, der für den Tod des Nordheimers verantwortlich ist, noch immer nicht gefunden ist.

Irgendwo – sehr wahrscheinlich im näheren Umkreis – lebt mindestens ein Mensch in dem Wissen, den jungen Mann angefahren oder überfahren zu haben. Und ihm nicht geholfen zu haben. Stunden später starb das 18-jährige Opfer im Krankenhaus. „Der Autofahrer muss den Aufprall bemerkt haben“, ist sich Matthias Stürmer vom Sachgebiet Verbrechensbekämpfung des Polizeipräsidiums Unterfranken und damaliger Kripo-Chef in Würzburg sicher. Vielleicht will der Unfallfahrer endlich sein Gewissen erleichtern? Strafrechtliche Verfolgung müsste er wohl nicht mehr fürchten.

Lukas aus Nordheim war am 31. März 2007 mit Freunden zusammen auf einer Fete im benachbarten Sommerach. Mit gut 200 anderen Jugendlichen feierte er in den Sonntag, 1. April, hinein. Gegen 4.15 Uhr morgens verließ Lukas die Party. Die Strecke bis in seinen Heimatort Nordheim ist rund fünf Kilometer lang, die Straße verläuft fast parallel zum Main.

Der junge Mann macht sich zu Fuß auf den Weg. Etwa in der Mitte der Strecke wird er an diesem Morgen des 1. April 2007 von einem Fahrzeug erwischt. Der Fahrer flüchtet, Lukas bleibt blutüberströmt auf dem Asphalt liegen.

Erst um 7.15 Uhr findet ein Zeitungsfahrer das Opfer, das mit schweren Kopfverletzungen auf der Straße liegt, aber noch lebt. Per Hubschrauber wird der 18-Jährige in die Würzburger Uni-Klinik gebracht. Dort stirbt Lukas zwei Stunden später.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird sein Körper obduziert. Das Ergebnis deckt sich mit den Untersuchungen des Unfallortes: Sein Tod ist nicht die Folge eines Gewaltverbrechens, sondern eines Verkehrsunfalles. Eine Sonderkommission wird gebildet und sucht mit zeitweise 35 Mitarbeitern nach dem geflohenen Autofahrer.

Sowohl in Sommerach als auch in Nordheim werden alle Autos überprüft – über 2400 Fahrzeuge. Taxis, Busfahrer, Übernachtungsgäste: Nach und nach nimmt man alles und jeden unter die Lupe. Die „Soko Nordheim“ befragt auch die Teilnehmer der Jugend-Fete. Die Ermittler finden zudem heraus, dass zum Unfallzeitpunkt mehrere Angler am Main gewesen sein müssen. 500 Besitzer von Angelkarten werden angeschrieben. Alle Mühe bleibt ohne Ergebnis.

„Soko Nordheim“ ohne heiße Spur

Das Bundeskriminalamt in Wiesbaden rekonstruiert den Unfallhergang mit einem neuen 3D-Verfahren. Bildlich lässt sich darstellen, welche Fahrzeugteile die Verletzung hervorgerufen haben.

Das bringt die Ermittler voran: Das Unfallfahrzeug muss groß gewesen sein, vielleicht ein Jeep oder Wohnmobil. Doch auch nach der Überprüfung aller Wohnmobile auf dem Sommeracher Campingplatz fehlt die heiße Spur.

Nachdem über 800 Hinweise abgearbeitet sind, ist noch immer nicht klar, was in jener Nacht genau passiert ist. Zwar betont der damalige Pressesprecher der Staatsanwaltschaft: „Wir haben Spuren des Unfallverursachers“, doch nach monatelanger Recherchearbeit haben die Ermittler nicht viel in der Hand. Sie wissen von dem unbekannten Autofahrer Folgendes: Er fuhr ein großes Auto. Er stammt mit einiger Sicherheit aus der Region. Und es gab Spuren des Autos am Tatort, die – auch heute noch – zur Identifizierung dienen könnten.

Fast elf Jahre ist das Geschehen mittlerweile her. Noch immer lebt die Hoffnung auf einen Zufall, der zur Aufklärung beiträgt, oder darauf, dass den Unfallfahrer das schlechte Gewissen plagt. Oberstaatsanwalt Thorsten Seebach stellt fest, dass grundsätzlich eine fahrlässige Tötung vorliegen würde sowie unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. „Die Höchststrafe für eine fahrlässige Tötung beträgt fünf Jahre“, sagt Seebach, betont aber gleichzeitig: „Die Verjährungsfrist beträgt ebenfalls fünf Jahre, wobei diese mit dem Zeitpunkt des Versterbens des Opfers beginnt.“

Durch „bestimmte Handlungen“ könne eine Verjährung unterbrochen werden oder ruhen, fügt Seebach an. „Solche Umstände sind mir im konkreten Fall aber nicht bekannt und nicht ersichtlich.“ Es sei daher davon auszugehen, dass selbst bei Ermittlung des Täters eine strafrechtliche Ahndung nicht mehr möglich wäre.

Wer kann zur Aufklärung des Todes von Lukas N. beitragen? Hinweise bitte an die Kripo Würzburg, Tel. (09 31) 4 57 17 32.