Unser Wochenrückblick: Verschlungene Kloster-Wege

Im Sommer findet ein Großteil des Lebens auf der Autobahn statt – die ganze Welt ist unterwegs. Im Zweifel trifft man sich im Stau. Die Zahl der Unfälle schnellt nach oben. Und das nicht zu knapp. Allein vergangenes Wochenende meldete die Autobahnpolizei 21 Karambolagen auf den Autobahnen rund um Würzburg, samt Schäden von 200 000 Euro.

Wer jetzt auf die Idee kommt, vielleicht besser Zug zu fahren – auch nicht viel besser. Weil es mindestens genau so voll ist. Und es lauern Gefahren, die man so gar nicht vermutet. So wurden dieser Tage Handgreiflichkeiten aus einem ICE wegen zu lauter Musik gemeldet. Passiert ist es zwischen Aschaffenburg und Würzburg. Laut Polizei legte sich ein 51-Jähriger mit einer Frau an, deren Sprössling zu laut Musik gehört hatte. Der Mann ärgerte sich so sehr, dass er das Handy der Frau auf den Boden warf und sie am Handgelenk packte. Das Ganze spielte sich übrigens in der ersten Klasse ab – eine Welt, die uns Otto-Normalbahncardinhabern normalerweise verschlossen ist. Jetzt wissen wir immerhin, dass es dort nicht zwangsläufig besser ist.

Blanke Neven

Die Nerven können also auch im Sommer blank liegen – erst Recht, wenn es sich um einen Wahlkampfsommer handelt. In Iphofen machte ein Plakat-Herunterreißer von sich Reden. In Kitzingen wurde das noch von einem Wahlplakat-Vernichter-Trio getoppt, das bei einer Verkehrskontrolle aufflog. Im Kofferraum fanden sich 47 einkassierte Wahl-Plakate.

In Münsterschwarzach ist die Welt dagegen noch in Ordnung. Dort wurden am Montag Plakate von Cem Özdemir vor dem Kloster aufgehängt. Und sie blieben auch bis Dienstag hängen, als der Grünen-Spitzenkandidat das grüne Kloster besuchte.

Vergeblich gewartet

Für die Presse kein einfacher Termin. Weil sich am vereinbarten Ort vor der Kirche nichts tat und der prominente Besucher sowieso nur 30 Minuten Zeit für einen Rundgang mitgebracht hatte, wurde es zeitlich eng. Sie glauben ja gar nicht, wie weitläufig die Klosteranlage sein kann. Jedenfalls können wir jetzt bestätigen, was gemeinhin schon immer vermutet wurde: Dass Gottes Wege verschlungen sind – und sehr, sehr lang.

Die Woche blickt samstags zurück, was unseren Autoren aufgefallen ist.