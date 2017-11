Unser Wochenrückblick: Die Lösung für Berlin

Es war wettermäßig ein so schöner Wochenanfang, dass man gar nicht anders konnte, als ein wenig durch den raschelnden Herbstwald zu schlender. Nicht zuletzt auch, um mal dem Politik-Dauerbeschuss und den neusten Jamaika-Witzen zu entgehen.

Da man selten alleine und meistens doch eher in einer Gruppe unterwegs ist, gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass mindestens ein Pilzexperte mitläuft, der immer wieder mit neuen Pilzen ankommt und ungefragt sein Wissen verbreitet.

Der Falten-Tintling

Mitunter kann man dabei sogar etwas lernen: Beispielsweise wissen wir jetzt, dass es einen Pilz gibt, der sich Falten-Tintling nennt und zur Familie der Mürblingsverwandten gehört. Der Falten-Tintling scheint ein hinterhältiger Bursche zu sein: Er ist zwar essbar, aber auch tückisch, weil er in Verbindung mit Alkohol schwere Vergiftungen hervorruft.

Ähnliche Überraschungen warten auch, wenn man in die schmackhafte Welt der Kürbisse eintaucht. Vom Hokkaido und Butternut hat wohl jeder schon mal gehört. Dann aber fängt es an: Der Futsu Black kommt in beige daher, der Blue Ballet ist leicht birnenförmig und der Spaghettikürbis lässt sein Fruchtfleisch in Nudelform wachsen. Nicht zu vergessen den Zappho, der nach frischen Erbsen riecht.

Früher als geplant

Nach diesem kleinen Ausflug in die herbstliche Schlemmerwelt richtet sich der Blick jetzt auf handfestere Themen – wie etwa den Straßenbau. Kürzlich wurde ja die neu ausgebaute Kreisstraße 16 von Willanzheim nach Iphofen eröffnet – um einiges früher als geplant. Das 1,38 Kilometer lange Teilstück hat nun eine anständige Fahrbahnbreite von sechs Metern und kostete 1,65 Millionen Euro.

Kurz darauf meldete sich ein Bürger im Landratsamt – voll des Lobes für die Verwaltung. Vor allem die Schnelligkeit hatte es ihm angetan: Im Landratsamt würden Pläne eben das machen, wofür Pläne da sind – funktionieren. Dann lobte der Mann noch die zügige und zielorientierte Arbeit.

Lösung für den Flughafen

Wie Landrätin Tamara Bischof bei einer Ausschusssitzung diese Woche verriet, hatte der Mann zudem einen durchaus beachtlichen Verbesserungsvorschlag zu machen: „Ich soll meine Leute nach Berlin schicken – dann wird auch der Flughafen bald fertig!“, gab die Landrätin die Lobpreisung weiter. Oder anders gesagt: Während woanders noch „Mahlzeit“ gesagt wird, hat Kitzingen schon den Falten-Tintling oder den Futsu Black längst genüsslich verspeist.

Die Woche blickt samstags zurück, was unseren Autoren aufgefallen ist.