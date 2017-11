Unser Wochenrückblick: 14 Tage vor der Zeit

Das wird heute hier voll der coole move! Ischwör! Alles klar, Bro! Falls Sie jetzt irritiert gucken, was diese feierliche Begrüßung soll: Zum heutigen Tag der deutschen Sprache muss das sein.

Wem Bro nichts sagt und wer lieber nichts schwören will: Die Sprache ändert sich trotzdem. Wir müssen dem Wandel ins Auge blicken. Großschreibung und Kommas sind bereits weg. Nicht mehr lange und die Emojit übernehmen das Kommando. Wobei es voll der coole move und eine tolle Erfindung wäre, wenn die Dinger irgendwann mal wirklich sinnvolle Aufgaben übernehmen und könnten – beispielsweise für uns aufs Klo gehen.

Vorfreude

Gibt es eigentlich schon ein Emojit für die Weinlese? Nein? Dann erzählen wir es Ihnen eben auf herkömmliche Art: Der Weinjahrgang 2017 ist ein Frühreifer. Wie diese Woche zu lesen war, hat schon die Hauptweinlese begonnen – zwei Wochen früher als normal.

Experten sprechen in diesem Zusammenhang vornehm von einem „Entwicklungsvorsprung“. Und sie sagen, dass die sonnigen Tagen und kühlen Nächten zuletzt gut waren für die Aromen in den Beeren. Kurzum, hochverehrte Freunde des vergorenen Traubensaftes: Freut Euch schon mal!

Ein Gerücht Jetzt wollen wir aber nicht vergessen, alle Heimkehrer zu begrüßen – das letzte Ferienwochenende steht an. Viel verpasst haben die Urlauber nicht. Wie auch, wenn alle weg sind. Leider hat sich inzwischen der Sommer verabschiedet, die Zeit der Nebelschwaden und des Federweißen ist angebrochen. Ein bisschen Wahlkampf ist auch. Wobei es das Gerücht gibt, dass in der Klinik Kitzinger Land als Narkosemittel des TV-Duells zwischen Merkel und Schulz gezeigt wird. Wie gesagt: ein Gerücht. Lernt lesen!

Weil wir gerade beim fröhlichen Begrüßen sind, wollen auch allen 728 Abc-Schützen im Landkreis zuwinken: Hallo Bros, ab Dienstag gilt's! Immer schön in der Schule aufpassen. Lernt schnell lesen. Dann könnt Ihr mit eigenen Augen gucken, was der Onkel hier am Samstag immer so schreibt. Ich sag' mal so: Das wird voll der coole move!

Die Woche blickt samstags zurück, was unseren Autoren aufgefallen ist.