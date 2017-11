Es ist ein anderer Blick auf das Thema. Einer der provoziert, aber auch anspornt. Erich Schützendorf ruft dazu auf, demenzkranken Menschen mit Ruhe, Stille und Staunen zu begegnen. Biotope zu schaffen, in denen sie sich wohlfühlen können. Darauf zu achten, dass ihr Handeln auch weiterhin selbstbestimmt ist – selbst wenn es für die meisten Außenstehenden nicht gerade zielgerichtet erscheint. Kann das funktionieren?

Erich Schützendorf ist Pädagoge, Autor („In Ruhe verrückt werden dürfen“) und Lehrbeauftragter der Altenbildung an der Fachhochschule Niederrhein. In Würzburg hielt er kürzlich einen Vortrag im Rahmen der „Zukunftswerkstatt Demenz“. Titel: „Eine Reise in das Anderland.“

Ins Anderland begeben sich für Schützendorf all die rund 1,6 Millionen Menschen, die in Deutschland mittlerweile als dement gelten – Tendenz steigend. Die Alzheimer Gesellschaft geht davon aus, dass die Zahl der Demenzkranken in diesem Land bis ins Jahr 2050 auf drei Millionen gestiegen sein wird. Vorausgesetzt, es findet kein Durchbruch in Prävention und Therapie statt.

Wie kann man diesen Zahlen begegnen? Wie können diese Menschen am besten betreut werden? Schützendorfs Antwort klingt einfach: Mit Respekt und Würde. Und mit der Fähigkeit, möglichst spielerisch mit ihrer Verhaltensänderung umzugehen.

Die Welt der Erwachsenen ist gekennzeichnet von Logik, Vernunft und Berechenbarkeit. „Alles und jeder muss funktionieren“, sagt Schützendorf und nennt diese Welt „Normalien.“ Umso schwerer fällt deren Bewohnern der Umgang mit Menschen, die nach einem langen Leben aus diesem Schema herausfallen – die sich aufmachen ins „Anderland.“ Völlig zweckfrei geht es dort zu, eher traumhaft und poetisch. Die Gefühle stehen im Vordergrund, nicht die Logik. Diametral zu Kindern entwickeln sich die Betroffenen.

Wie bei Neugeborenen

Zunächst geht die Fähigkeit verloren, komplexe Zusammenhänge miteinander in Verbindung zu bringen. Zuletzt können sie keine Gesichter mehr unterscheiden – wie Neugeborene in ihren ersten Wochen. Nur: „Bei Senioren fehlt unserer Gesellschaft das Verständnis und die Geduld“, bedauert der Autor. „Bei kleinen Kindern dagegen strengen wir uns alle an. “ Schützendorfs Rat: Sich auf die gleiche Entwicklungsstufe stellen, den Opa weiter anlächeln, auch wenn er seine Brille ins Wasserglas gestellt hat, weil er es mit einem Etui verwechselt.

Einfach machen lassen, nicht zu viele Fragen stellen, niemanden überfordern mit dem Versuch, irgendwelche Kompetenz anzutrainieren: Forderungen, die einleuchten. Forderungen, die realistisch sind? Helmut Witt meint ja. Der Inhaber des „Hauses der Pflege“ in Sickershausen sieht zwar den hohen Pflegenotstand in unserem Land und kann mit dem Slogan „Ambulant vor Stationär“ nur wenig anfangen. Bei der Frage der idealen Betreuungsform ist er aber ganz auf Schützendorfs Seite. „Wir lassen unsere Bewohner so, wie sie sind“, sagt er. „Wer etwas ablehnt, der wird nicht dazu gezwungen, sondern eine halbe Stunde später halt noch mal gefragt, beispielsweise ob er etwas trinken möchte.“

Geduld und Einfühlungsvermögen sind auch für Petra Dlugosch, Diplom-Sozialpädagogin und Lehrbeauftragte der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt, Voraussetzungen für die Arbeit mit dementen Bewohnern. Je mehr die Betreuer über das Leben ihrer Schützlinge wissen, desto besser sei es. Nur so könnten sie deren Stärken auch würdigen oder Reize für Beschäftigungen setzen. Wer jahrzehntelang als Gärtner gearbeitet hat, der freut sich auch in seiner dementen Phase über Verpackungen von Samen oder pflückt Früchte von mitgebrachten Ästen. Biografiearbeit ist für Dlugosch deshalb unerlässlich, um den Menschen zu begreifen.

Homogene Gruppen schaffen

Vier Wohngruppen gibt es im Haus der Pflege, drei davon sind speziell für Demenzkranke angelegt. Möglichst homogene Gruppen zu schaffen, ist ein Ziel in Sickershausen – quasi die Voraussetzung für ein harmonisches Zusammenleben. Das zweite: Gut geschulte Mitarbeiter.

Derzeit läuft eine Fortbildung mit der Autorin und Beraterin Karla Kämmer, die dazu beitragen soll, das so genannte Normalitätsprinzip einzuführen. Hinter dem etwas sperrigen Begriff steckt das Ziel, den Bewohnern möglichst viele alltägliche Arbeiten und Handgriffe zu ermöglichen, ohne sie dabei ständig zu korrigieren: Den Schrank selber einräumen, das Bett machen, die Wäsche zusammenlegen. „Wir haben den Bewohnern früher alle Arbeit weggenommen“, erinnert Witt. „Um dann festzustellen, dass ihnen eine Beschäftigung fehlt.“

Den dementen Menschen in Ruhe und nach seinem eigenen Gusto machen lassen – und ihm nicht die eigenen Angebote überstülpen. Auch so eine These von Erich Schützendorf. Im „Haus der Pflege“ und in anderen Einrichtungen wollen die Pflegekräfte diese Vorgabe gerne in die Praxis umsetzen. Oft falle es gerade den Angehörigen schwer, dafür Verständnis aufzubringen. „Sie erwarten von den Einrichtungen, dass sie alle Arbeiten erledigen“, sagt Witt. „Dafür wird ja schließlich auch bezahlt.“

Ein anderer Blick auf das Thema sei dringend nötig. Zumal vieles davon abhängt. Gewalt in der Pflege habe er nur im familiären Umfeld erlebt, erklärte beispielsweise Erich Schützendorf auf Nachfrage aus dem Publikum. Und Helmut Witt gibt zu bedenken, dass viele Angehörige ob des Drucks und Stresses Gefahr laufen, selber krank zu werden. Wer rund um die Uhr mit einem Demenzkranken lebt, der müsse sehr gut auf seine Gesundheit achten. Und gleichzeitig versuchen, den richtigen Umgang mit den Bewohnern von Anderland zu finden.