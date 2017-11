Mit dem Bulldog durch ganz Deutschland

Es war der beste Urlaub seines Lebens. Wolfgang Klein, genannt Kleini oder Röhrich, ist auch drei Wochen später noch ganz angetan. Mit Tempo 20 ist er quer durch Deutschland gefahren. Ganz alleine. Nur er und seine Porsche-Traktor.

Eigentlich wollte er ja mit einigen Kumpels zu den Historischen Feldtagen in Nordhorn, direkt an der deutsch-holländischen Grenze gelegen, aufbrechen. Das hat nicht geklappt, also machte sich der Casteller halt alleine auf den Weg. Ein Freund hat ihm einen Wohnanhänger geliehen, den hat er an seinen roten Porsche-Traktor Super Export angehängt. Dusche, WC, Bett und Kühlschrank im Schlepptau. „Der pure Luxus“, sagt Wolfgang Klein. Vorräte eingepackt, die Strecke noch mal auf dem Straßenatlas eingezeichnet. Und schon konnte es losgehen.

Richtung Schweinfurt, über die Rhön, an Fulda und Kassel vorbei immer Richtung Osten. Paderborn hat er links liegen lassen, Münster rechts. Nach vier Tagen und rund 550 Kilometer auf der harten Sitzschale seines Traktors hatte er Nordhorn erreicht. Drei Tage lang wurden dort auf 17 Hektar Ausstellungsfläche rund 2500 historische Landmaschinen ausgestellt. Die Veranstaltung ist die größte ihrer Art in Deutschland. Natürlich war auch „Kleini“ von den historischen Feldtagen begeistert. „Aber das schönste an meiner Tour waren die Begegnungen unterwegs.“

Sich treiben lassen, nicht wissen, wo man am Abend schlafen wird, einfach der Intuition vertrauen. Für Wolfgang Klein eine wertvolle Erfahrung. Vier Mal hat er bei wildfremden Landwirten übernachtet, ansonsten irgendwo „in der Prärie.“ Er hat die Bauern einfach angesprochen und ist immer freundlich empfangen worden. „Als Dankeschön habe ich halt mitgeholfen“, erzählt er. Einen Heuwender gebaut, eine Lichtanlage repariert. „Kumpelwährung“ nennt das der Casteller, der schon als Kind neben seinem Vater auf dem Bulldog saß.

Nächstes Jahr nach Österreich

Die Faszination für Traktoren hat gehalten. Mit 18 Jahren hat er sich seinen ersten eigenen Fendt gekauft. Seit zehn Jahren hat er den Porsche-Traktor mit seinen 35 PS. „Das reicht“, versichert der Casteller. Schneller als mit Tempo 20 wollte er eh nicht über Deutschlands Straßen fahren. „Sonst fängt der Sitz zu vibrieren an. Das ist nach einer Zeit nicht mehr lustig“, erklärt er. Drei bis vier Pausen hat er deshalb mindestens pro Fahrtag eingelegt. Der begann in der Regel bei Sonnenaufgang und endete bei Sonnenuntergang.

Auf Bundes- und Landstraßen ist Wolfgang Klein gut vorangekommen, größere Städte hat er weiträumig umfahren. Die Autofahrer waren meistens geduldig – auch wenn er steilere Passagen gerade mal mit Tempo 10 meisterte. Im Sauerland hatte er eine unangenehme Begegnung. Ein Taxifahrer hat beim Überholen sein Fenster heruntergekurbelt und ihm ein „Scheiß-Bulldogfahrer“ entgegen schmetterte. „Das war aber die einzige blöde Erfahrung in all den Tagen“, erinnert er sich.

Ansonsten: Lauter wohlgesonnene und freundliche Menschen. An einer Burg in Niedersachsen hat er eine kostenlose Privatführung durch den Besitzer erhalten, gleiches passierte ihm am Schieferbergwerk „Christine“ in Willingen. Bei seinen drei bis vier Stopps pro Tag ist er immer schnell ins Gespräch mit den Einheimischen gekommen.

„Die Fahrt vergesse ich mein Leben nicht“, sagt „Kleini“, der vor zwei Jahren schon nach Köln und im letzten Jahr ins Vogtland gefahren ist. Die Reise nach Nordhorn war jedoch sein bislang größtes Abenteuer. Das letzte wird es sicher nicht sein. Im nächsten Jahr plant er eine Fahrt mit seinem Bulldog nach Österreich. Vielleicht fährt dann ja auch sein Sohn mit. Wolfgang Klein würde es jedenfalls freuen, wenn sich seine Begeisterung für Traktoren weiter vererbt.