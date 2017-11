Kleidung gegen Kleidung

Einen Versuch ist es wert. Davon ist Caroline Wirsing überzeugt. Was in anderen Städten seit Jahren wunderbar funktioniert, sollte doch auch in Kitzingen möglich sein. Am Samstag, 2. September, wird sich zeigen, ob sie recht behält.

Caroline Wirsing mag nicht in einer Wegwerfgesellschaft leben. Der Naturschutz ist ihr wichtig und – ganz allgemein – ein schonender Umgang mit den Ressourcen. Sie will auch nicht den Konsumwahn mancher Menschen unterstützen. Jede Woche neue Kleidung kaufen, um sie monatelang im Schrank zu horten und irgendwann wegzuschmeißen? Für die junge Frau ein Graus.

Leichen im Kleiderschrank

Also hat sie sich an Städten wie München, Hamburg oder Berlin ein Beispiel genommen und das erste Kleidertausch-Cafe in Kitzingen organisiert. Zusammen mit Conny Grundler, Madleen Römmer und weiteren Helferinnen lädt sie am Samstagnachmittag, 2. September, ab 14 Uhr gleichgesinnte Frauen ins Stadtteilzentrum in der Kitzinger Siedlung ein. Das Motto der Veranstaltung: „Voller Schrank und nichts zum Anziehen? Dann tausch doch einfach!“

Bei der Premiere sind alle Damen willkommen. Ab 14 Uhr können sie ihre Röcke, Hosen und Kleider, ihre Schuhe und Accessoires vorbeibringen. „Maximal zehn Teile“, sagt Wirsing. Und alles sollte natürlich frisch gewaschen, gebügelt und gefaltet sein. „So, wie man es auch seiner besten Freundin überreichen würde.“ Mit ihren Helferinnen wird Wirsing die Teile nach Art und Größe sortieren, während die tauschwilligen Frauen die Zeit bis zum Beginn des eigentlichen Tauschgeschäftes (15.30 Uhr) bei Sekt, Kaffee und Kuchen sowie anregenden Gesprächen verbringen können. „Die Getränke und der Kuchen werden auf Spendenbasis angeboten“, erklärt Wirsing. Das Geld kommt dem Betreuungsangebot für Kinder im Stadtteilzentrum „Kinder Konti“ zugute.

Von 15.30 bis 17 Uhr findet dann der eigentliche Kleidertausch statt. Unterwäsche, Nachtwäsche, Bademode, Kinder- oder Männerkleidung sind tabu. Wirsing geht es bei der Premiere um eine gemütliche Veranstaltung, zu der vor allem die Frauen aus Kitzingen und der Umgebung eingeladen sind. Eine Anmeldung ist ausdrücklich nicht nötig. „Wer kommt, ist da“, sagt Wirsing, die bereits ein paar Zusagen aus dem Bekanntenkreis bekommen hat.

Wie viele Interessierte tatsächlich zur Premiere kommen, ist für sie eine spannende Frage. „50 wären natürlich toll“, meint sie. Aber selbst wenn es weniger werden – die Veranstaltung wird für sie auf jeden Fall ein Erfolg. „Jeder hat doch Leichen in seinem Kleiderschrank“, sagt Wirsing. Am 2. September kann diesen „Leichen“ ein neues Leben eingehaucht werden.

Zeitpunkt: Samstag, 2. September, im Stadtteilzentrum in der Siedlung. 14 Uhr: Kleiderabgabe, Kaffee u. Kuchen. 15.30 Uhr: Ende der Kleiderabgabe und Beginn des Kleidertauschs. Um 17 Uhr: Ende der Veranstaltung.

Regularien: Nur frisch gewaschene und gebügelte Ware wird angenommen. Maximal zehn Teile. Keine Unterwäsche, Nachtwäsche, Bademode, Kinder- oder Männerkleidung.