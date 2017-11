Hoverborards: Wer schwebt macht sich strafbar

In der Zukunftsvision des Zeitreise-Films „Zurück in die Zukunft II“ von 1989 wurden für das Jahr 2015 einige technische Innovationen vorhergesagt. So gibt es im Film beispielsweise schwebende Skateboards, „Hoverboards“ genannt. Wenig überraschend ist daraus bisher keine Realität geworden, doch tatsächlich werden seit einiger Zeit Geräte mit dem Namen Hoverboard verkauft. Sie entsprechen in ihrer Funktionsweise aber nicht ganz dem Film-Vorbild.

„Das sind Straftaten.“ Susanne Kilian, Fachanwältin für Verkehrsrecht

Das Prinzip gleicht dem „Segway“, der sich zwar nicht als Fortbewegungsmittel des Alltags durchgesetzt hat, aber beinahe in jeder größeren Stadt als fahrbarer Untersatz für besondere Stadtführungen angeboten wird. Bei einem E-Board steht man im Wesentlichen auf einem motorbetriebenen Brett mit zwei Rädern an den Enden. In der Mitte ist eine Achse, die das Lenken erleichtert. Gesteuert wird ausschließlich über Gewichtsverlagerung und das erzeugt ein Gefühl, als würde man tatsächlich über die Straße „schweben“. Dabei können, je nach Modell, Geschwindigkeiten von mehr als 20 Kilometern pro Stunde erreicht werden. Genau da fangen die Probleme an.

„Die Hoverboards haben einen Motor und fahren schneller als sechs Kilometer pro Stunde. Damit sind sie keine Sportgeräte mehr“, sagt Susanne Kilian, Kitzinger Fachanwältin für Verkehrsrecht. Die Hoverboards seien stattdessen per Definition ein Kraftfahrzeug und dürfen im Gegensatz zu Skateboards und ähnlichen Fortbewegungsmitteln deshalb nicht auf Gehwegen benutzt werden. Und: Für ein Fahrzeug braucht man einen Führerschein. „Da ist die Frage: Handelt es sich um ein einspuriges oder ein zweispuriges Fahrzeug? Die Räder liegen zu weit auseinander, um als einspuriges Fahrzeug zu gelten. Deswegen reicht der Mofaführerschein in diesem Fall nicht aus“, so Kilian. Das bedeutet vereinfacht ausgedrückt: Ein E-Board gilt als Auto. „Man darf es daher nur mit dem Autoführerschein fahren“, sagt Kilian.

Für die meisten Erwachsenen ist das kein großes Hindernis, aber derartiges Hightech-Spielzeug trifft doch viel mehr den Nerv von Kindern und Jugendlichen, was eine Würzburger Media-Markt-Filiale auf Nachfrage bestätigt. Die meisten Anfragen nach den Geräten kämen dort tatsächlich von jungen Menschen. Dabei kosten qualitativ hochwertige Modelle mehrere hundert Euro.

Da die Preise zur Einführung der E-Boards noch höher lagen, fanden sich schnell Hersteller, die deutlich günstiger Modelle in den Handel brachten. Doch schnell häuften sich bei Billig-Varianten Meldungen von überhitzenden Akkus, Explosionen und gar dadurch ausgelösten Hausbränden. In den USA starb durch einen solchen Vorfall ein Kleinkind.

Die rechtliche Problemkette der Hoverboards ist mit der Führerschein-Problematik längst noch nicht abgeschlossen. Wie erwähnt gelten sie als Autos, müssen also eigentlich zwingend auf der Straße gefahren werden. „Das heißt aber auch, sie brauchen eine Zulassung und eine Versicherung“, sagt Susanne Kilian. Doch eine Straßenzulassung für ein Hoverboard ist unrealistisch: „Es hat keinen Sitz, keinen Lenker und keine vernünftigen Bremsen. “ Wo man überhaupt ein Nummernschild anbringen sollte, ist da noch das geringste Problem. Auch Versicherungen für E-Boards existieren schlicht nicht. Wenn man also einerseits auf der Straße fahren muss, das aber nicht darf, weil das Fahrzeug nicht zugelassen ist, dann bleibt nur eins: das Privatgrundstück. „Es ist eben ein Spaßgerät für zuhause“, sagt Susanne Kilian. Nicht mal an Sportplätzen oder ähnlichem dürfen die Boards genutzt werden: „Das ist öffentlicher Raum.“

Die komplizierte Rechtslage ist vielen Besitzern aber scheinbar nicht bewusst. Zwischen Februar 2016 und April 2017 meldete das Polizeipräsidium Unterfranken 41 Fälle, in denen Menschen mit ihren Hoverboards von der Polizei gestoppt wurden. Das kann zu empfindlichen Strafen führen, denn es bedeutet ganz klar einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz, so als würde man ein nicht versichertes Auto ohne Nummernschild fahren. Dafür gibt es eine hohe Geldstraße und sechs Punkte im Verkehrszentralregister. Wer noch dazu keinen Führerschein besitzt, dem droht sogar eine Freiheitsstrafe von einem Jahr. Kein Kavaliersdelikt also. „Das sind Straftaten“, sagt auch Anwältin Susanne Kilian.

Erst vor kurzem hatte die Polizei in Mainstockheim einen ahnungslosen 13-Jährigen mit seinem E-Board aufgegriffen. Wird ein Kind oder ein Jugendlicher mit dem Hoverboard erwischt, können auch die Eltern in Probleme geraten. „Jugendliche unter 14 Jahren sind nicht strafmündig. Dann stellt sich die Frage: Haben die Eltern ihre Aufsichtspflicht verletzt und müssen haften? Das kommt dann auf den Einzelfall an, zum Beispiel wie jung das Kind ist. Letztendlich können theoretisch sogar die Eltern ihren Führerschein verlieren“, erklärt Susanne Kilian. Bei älteren Jugendlichen könne die Folge sein, dass sie ihren Führerschein mit 17 oder 18 Jahren erst einmal nicht machen dürfen.

Harte Strafen für die Benutzung der Hoverboards, doch das Gesetz bietet aktuell keine angemessenere Einordnung der Hightech-Spielerei. „Es passt einfach nirgendwo rein. Alles was neu ist, ist erst einmal ungeklärt“, sagt Susanne Kilian. Selbst die Polizeibeamten wüssten oft nicht, wie sie mit der kuriosen Situation rund um die Hoverboards umgehen sollen. „Der Bundesrat hat die Bundesregierung schon aufgefordert, hier rechtliche Grundlagen zu schaffen“, sagt Kilian. Ähnlich, wie es auch bei den Segways oder Drohnen geschehen sei. Doch getan hat sich bisher nichts. Daher bleiben die E-Boards vorerst ein teurer Spaß mit möglicherweise noch teureren Konsequenzen. Ob das zukunftsfähig ist?