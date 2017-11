Ein Narr, wer beim Kitzinger USA-Treffen daheim bleibt

2015 war sie das erste Mal dabei. Zwei Jahre später hat sie bereits die Organisation mit übernommen. Birgit Cornelius packt gerne an. Wenn es um das Treffen der ehemaligen Kitzinger in den USA geht, erst recht.

Seit fast 30 Jahren lebt Birgit Cornelius in den USA. Aufgewachsen ist sie im unterfränkischen Fahr, als Tochter des Weingutbesitzers Heinz Braun. Ihr Mann arbeitet beim Militär – und so lernte Birgit Cornelius weite Teile der Staaten kennen: Indianapolis, El Paso, Colorado Springs. In sechs verschiedenen Staaten war ihr Mann schon stationiert. Besonders angetan haben es Birgit Cornelius die Südstaaten. Momentan lebt sie in Nashville. Und dort hat sie auch zum ersten Mal von dem Treffen ehemaliger Kitzinger gehört, die sich seit der Jahrtausendwende alle zwei Jahre in Sevierville im Bundesstaat Tennessee treffen.

Grüße aus der Heimat

Uwe G. Hartmann war schon zwei Mal dabei. Der Kitzinger Stadtrat überbringt dabei die Grüße des Oberbürgermeisters und knüpft nebenbei Kontakte zu den Lokalpolitikern vor Ort. Mit dem Bürgermeister von Sevierville, Bryan Atchley, hat er sich die Stadt, die ähnlich viele Einwohner wie Kitzingen hat, aber ansonsten kaum Ähnlichkeiten aufweist, angeschaut. Er hat außerdem Kontakt zu den „Libertarians“ geknüpft, einer Partei, die in den USA ähnliche Ziele verfolgt wie Hartmanns Bayernpartei im Freistaat. Hartmann ist sogar nach Washington eingeladen worden, wo er ein Stück weit in die große Weltpolitik hineinschnuppern konnte.

In Sevierville spielt die große Politik dagegen keine Rolle – höchstens eine kleine. „Wir wollen Spaß haben und alte Erinnerungen austauschen“, sagt Birgit Cornelius. Im Alltag hat sich seit der Wahl Trumps zum Präsidenten schon genug verändert. „Manche Freundschaften gehen zugrunde, das Land hat sich in zwei Lager gespaltet“, bedauert sie. Selbst durch einige Familien geht ein – politisch bedingter – Riss. Während ihres einwöchigen Deutschlandbesuches hat Birgit Cornelius auch das Kanzler-Duell Merkel gegen Schulz im Fernsehen verfolgt.

Im Vergleich zum Wahlkampf in den USA kam es ihr wie eine andere Welt vor. „Das war richtig zivilisiert und angenehm anzusehen“, meint sie. Uwe Hartmann interessiert sich natürlich auch in den USA für Politik. Eine sachliche Diskussion darüber zu führen, sei allerdings nicht immer einfach.

Großer Aufwand - aber viel Spaß

Mit seiner Frau Birgit versucht er, alle zwei Jahre an dem Treffen teilzunehmen. Auch wenn der Aufwand groß ist. „Es macht einfach viel Spaß und man lernt so viele neue interessante Leute kennen“, sagt er. Gerade das Kennenlernen sei kein Problem. Im Gegenteil: Schnell finden sich Anknüpfungspunkte. Die ehemaligen Kitzinger wollen natürlich wissen, wie sich ihre Stadt und Region in den letzten Jahren weiter entwickelt hat. Die Gäste, die keine Kitzinger Vergangenheit haben, haben sich auch viel zu erzählen.

Etwas mehr als 70 Teilnehmer waren es vor zwei Jahren, in diesem Sommer schon über 90. Es sind Rentner dabei, aber auch viele Menschen um die 50. „Und auch einige Jüngere“, freut sich Birgit Cornelius. Manche ehemalige Kitzinger bringen schon ihre Enkel mit. Und die haben selbst dann ihren Spaß, wenn sie kein Wort deutsch verstehen. „Die Begrüßung und die Ansprachen machen wir immer zweisprachig“, erklärt Hartmann. Die privaten Gespräche werden mal in englisch und mal in deutsch geführt. „Es geht nicht nur um Geschichten aus der vermeintlich guten alten Zeit“, betont Birgit Cornelius. Natürlich wird über die Schulzeit und die Kneipen geredet. Aber es geht auch um aktuelle Themen – und vor allem um ganz viel Spaß.

Elvis-Parodie, Country-Sänger und deutsche Hits

An den Nachmittagen lockt ein gut bestücktes Kuchen-Buffet, an den Abenden Unterhaltung. Eine Elvis-Parodie sorgte schon für beste Stimmung, ein Country-Sänger ebenso. Später am Abend wird dann eine CD mit deutscher Stimmungsmusik aufgelegt. „Und dann feiern und tanzen wir bis in die Puppen“, sagt Cornelius und lacht.

Wer will, kann sich am nächsten Tag bei einer Wanderung in der Umgebung erholen. Sevierville sei landschaftlich reizvoll, betonen beide. „Die meisten bleiben tatsächlich länger“, sagt Birgit Cornelius. Eine vernünftige Entscheidung, schließlich reisen einige mehr als 1000 Kilometer an, um bei den Treffen dabei zu sein.

Der Termin für die nächste Zusammenkunft steht schon fest. Birgit Cornelius hat mit ihrer Co-Organisatorin Rose Russell, die ursprünglich aus Hanau stammt, den 7. bis 9. Juni 2019 festgezurrt. Der Ort hat sich bewährt, das Hotel genauso. Bei der Umfrage, die sie kurz nach dem diesjährigen Treffen bei den Teilnehmern startete, zeigte sich, dass die allermeisten wieder kommen wollen. „Wir freuen uns auch über neue Teilnehmer“, betont Cornelius. „Jeder ist willkommen.“

Weitere Infos und Kontakt über die Facebook-Gruppe: Kitzinger Treffen in den USA oder kitzingertreffen@yahoo.com