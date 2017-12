Die Woche: Lebkuchen und Federweißer im Sommer

Der Sommer geriet dieser Tage mächtig in Gefahr. Seltsame Mails mit Betreffzeilen wie „Herbstzeit ist Genusszeit!“ trafen bei uns ein. In den Supermärkten tauchte schon Federweißer auf, direkt neben den Lebkuchen. Nur mal zum Mitschreiben und mit der Bitte um Beachtung: Herbstanfang ist am 22. September. Beim Federweißen geht gerade die Ernte los und Weihnachten ist wie immer am 24. Dezember. Ansonsten würden wir vorschlagen, dass vielleicht mal jemand Trauben mit Lebkuchenaroma erfindet.

Aronia - eine Frucht auf dem Vormarsch

Nachdem das geklärt wäre, können wir uns den Fränkischen Obstbauern widmen. Die informierten uns dieser Tage erfreut, dass die Aroniaernte begonnen hat. Das ließ uns zunächst etwas ratlos zurück, vor allem die Männer. Von den Frauen wurden diese dann umgehend aufgeklärt, dass es sich bei der Aronia um eine schwarze Apfelbeere handelt. Eine vitaminreiche Frucht, die sich seit einigen Jahren anschickt, langsam aber sicher Franken zu erobern. Sie soll allerdings gewöhnungsbedürftig schmecken, weshalb wir noch nicht so ganz wissen, was genau wir von dem Neuzugang halten sollen.

Großer Andrang auf Kitzingen

Erobert wurde diese Woche auch Kitzingen: Wie immer an Maria Himmelfahrt fielen die Feiertags-Großstädter aus Würzburg großflächig in Kitzingen ein, weil hier bei uns ja ein normaler Werktag und damit verkaufsoffen war. Was da so alles los war – vor allem rund um den Kitzinger Baumarkt – konnte man am Mittwoch eindrucksvoll in der Zeitung nachlesen.

Es soll übrigens so voll gewesen sein, dass es immer wieder zu Staus kam. In einem der Staus war – was man so hört – lange Zeit auch ein Kitzinger Pfarrer gefangen, so dass der arme Mann zu spät zu seinem eigenen Gottesdienst kam. Und das an Maria Himmelfahrt! Als am selben Tag auch noch bekannt wurde, dass Air Berlin pleite ist, bekam das mit der Himmelfahrt gleich noch mal eine ganz neue Bedeutung.

Auf dem Kitzinger Marktplatz stieg derweil eine 30-Jahre-Hofrat-Feier. Was viele Besucher nutzten, um das eine oder andere alkoholische Getränk zu konsumieren. Seither wissen wir übrigens auch, dass die Mehrzahl von Bier ganz einfach ist: Kasten.

