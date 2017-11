Der Wocherückblick: Telefonat mit dem Regenbogen

Nein, es wird wohl eher nichts aus unserem geplanten Wettbewerb „Zeitlose Wahlplakate“. Bis vergangenes Wochenende fand sich noch das eine oder andere Überbleibsel von der Bundestagswahl. Im Kitzinger Schwalbenhof etwa wollte FDP-Chef Christian Lindner gar nicht mehr aufhören, sich zu präsentieren. Manche meinten ja, bei ihm ginge es um die Wahl zum Mister Universum – aber das war wirklich nur ein Missverständnis. Jedenfalls hat jetzt auch die FDP aufgeräumt – man kann also wieder einigermaßen unbehelligt durch die Gegend laufen.

Gar nicht sattsehen konnten wir uns dagegen an Gero. Ein aufgeweckter Polizei-Diensthund – und eine exzellente Spürnase dazu. Gero erschnüffelte über ein Kilo Kokain bei einer Kontrolle auf der A 3-Rastanlage Haidt Süd. Versteckt war das Zeug an der Rücksitzbank eines Autos. Wir gehen mal davon aus, dass es für Gero anschließend eine Extrawurst gab. Als Held der Woche sozusagen. Zumal ja diese Woche in einschlägigen vierbeinigen Kreisen der „Tag des Hundes“ sowieso groß gefeiert wurde.

Vom Helden der Woche zum schönsten Telefonat der Woche. Anruf in einem Kitzinger Kindergarten. Eine Frau meldet sich, kann nicht weiterhelfen und sagt dann diesen schönen Satz: „Moment, ich verbinde Sie mit der Regenbogengruppe!“

Sogar der Trainer-Opa ist vergessen

In solchen Momenten ist alles gut. Dann vergisst man alles andere um sich herum: Dass Horst Seehofer wankt. Dass die Bayern jetzt einen Trainer-Opa haben. Dass da wieder ein hinterhältiger Freitag, der 13., lauert. Dann ignoriert man sogar die Laubbläser, die zahlreich unterwegs waren. Irgendwie will das nicht aufhören. Der Bund Naturschutz warnte erst diese Woche einmal mehr: Vorsicht vor den Laubmonstern! Umwelt- und Gesundheitsschädiger! Der Schallpegel liegt übrigens bei 100 Dezibel – etwa so laut wie ein Presslufthammer. Ab 85 Dezibel kann es bei Dauerbelastungen zu Hörschäden kommen.

Deshalb die eindringliche Bitte: Falls Sie jetzt schon über Weihnachtsgeschenke nachdenken – bloß keine Laubsauger! In rund 70 Tagen ist es ja bereits wieder soweit. Gucken Sie lieber schon mal nach den Sendeterminen für „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Wem das zu lange dauert: Telefonieren Sie einfach mal mit der Regenbogengruppe.

Die Woche blickt samstags zurück, was unseren Autoren aufgefallen ist.