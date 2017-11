Der Wochenrückblick: 25-Tonner trifft Weinkrug

Vor so einer Zwei-Feiertage-Woche möchte man doch am liebsten niederknien. Alles sehr entspannt – zumal viele sowieso in die Herbstferien gefahren sind. Aber wie das so ist im Leben: Alles hat seinen Preis. Das böse Erwachen kommt: Wenn Sie nächste Woche den Arbeitsplatz verlassen, wird es schon dunkel sein.

Damit nicht genug – es lauert auch schon das nächste Verkehrschaos: Zwischen Kitzingen und Kaltensondheim wird ab Dienstag voll gesperrt. Und auf der B 8 zwischen Biebelried, Zufahrt Mainfrankenpark und Rottendorf stehen seit ein paar Tagen verdächtig viele Warnbaken herum. Dort wird's in den nächsten Tagen wegen einer Straßensanierung gleich für mehrere Wochen einspurig – spätestens dann ist die hart erkämpfte Entspannung schlagartig weg.

Schleichwege

Manche Zeitgenossen versuchen wegen der Straus auf Schleichwege auszuweichen – was aber gründlich schief gehen kann. So wie bei Dettelbach, wo ein Laster-Fahrer auf seinem Weg von Neuses am Berg und Köhler in den Weinbergen landete – und auf einem Flurbereinigungsweg mit seinem 25-Tonner hängen blieb. Es gab kein vor und kein zurück mehr. Erst tags darauf konnte ein Abschleppdienst das schwere Sattelfahrzeug befreien.

Meldebogen für die Versicherung

So unschön der Vorfall als solcher war, so wunderbar war der Ort des Geschehens: „Am Weinkrug“. Wenn der Fahrer also einen Meldebogen für die Versicherung ausfüllen muss, steht da also jetzt dieser Satz: „Ich bin mit meinem 25-Tonner am Weinkrug hängen geblieben!“

Ganz anderes Thema: Haben Sie gemerkt, wie es diese Woche überall geduftet hat? Es muss an dem Kochkurs gelegen haben, der kürzlich in Kitzingen für Papas stattfand. Innerhalb unserer kleinen Serie über die vier Familienstützpunkte im Landkreis ging es auch um „Kochen mit Papa“. Was da nicht alles gezaubert wurde: Kürbis vom Blech, Zucchiniwaffeln, Maismuffins und Milch-Couscous mit Äpfeln. Die Kitzinger Väter – und damit auch die Sprösslinge – scheinen auf den Geschmack zu kommen.

Wer so gut kocht, hat anschließend natürlich eine Belohnung in Form eines Gläschen Weins verdient. Aber Obacht: Bleiben Sie nicht am Weinkrug hängen!

Die Woche blickt samstags zurück, was unseren Autoren aufgefallen ist.