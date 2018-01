Zweifel am Küchenwunder Thermomix

An manchen Themen kommt man früher oder später nicht vorbei: Am Wetter zum Beispiel, an allen Fragen rund um die Gesundheit oder am Thermomix.

Spätestens, wenn wieder einmal ein Verwandtentreffen ist, wird das Gerät früher oder später zum Thema. Weil: Es ist immer einer dabei, der seinen kulinarischen Beitrag zur Feier mit dem Gerät verbrochen hat.

Also, obwohl es fast nicht sein kann, dass jemand davon noch nichts gehört hat, hier das, was das Internetlexikon zum Thema sagt: Danach ist der Thermomix ist eine Multifunktions-Küchenmaschine der Wuppertaler Unternehmensgruppe Vorwerk, die Lebensmittel sowohl zerkleinern, mixen als auch erwärmen und kochen kann.

Ein Küchengerät, dass spaltet

Soweit die Beschreibung des Geräts. Ergänzen sollte man, dass die Maschine sündhaft teuer ist und nicht nur Kochen, sondern auch die Gesellschaft teilen kann. Für die einen ist das Ding ein viel zu teures und völlig überflüssiges Küchengerät. Für die anderen ist es eine Wundermaschine, die alles und in bester Qualität produziert und praktisch unverzichtbar ist.

Die beiden Meinungen prallen ungebremst aufeinander. In der Regel läuft es so, dass die bestens informierten Befürworter der Küchenmaschine ihre Mission erfüllen und den Rest überzeugen. Beim letzten Verwandtentreffen war das auch so. Am Ende hätte der Thermo fast gewonnen. Dann verstieg sich ein Fan aber zu einer Behauptung, die Zweifel aufkommen ließ. Immerhin steht die Behauptung im Raum, dass die Maschine fertige Gerichte in die Zutaten zurückverwandeln kann. Und zwar durch Bedienen des Rückwärtsgangs. Das wäre ein bisschen viel der Zauberei und schreit nach Überprüfung – und zwar vor der Anschaffung.

